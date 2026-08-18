¿Cuál sería el rival de Universidad Católica en cuartos de final de Copa Libertadores?

La UC define ante Estudiantes su paso a la siguiente ronda de Copa Libertadores.

Universidad Católica se prepara para una de las noches más importantes de su temporada. Los Cruzados reciben este martes a Estudiantes de La Plata con la misión de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El 1-1 conseguido en Argentina dejó completamente abierta la serie y ahora el equipo de Daniel Garnero tendrá la ventaja de cerrar la llave como local.

La UC tendrá una baja sensible, porque Fernando Zampedri, autor del gol en la ida, quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá disputar la revancha.

Católica busca un triunfo ante Estudiantes para avanzar a los cuartos de final de Copa Libertadores.

La UC ya conoce a sus posibles rivales

Si los Cruzados consiguen superar a Estudiantes, tendrán que esperar para conocer a su próximo adversario.

El rival en cuartos de final saldrá de la serie entre Rosario Central y Corinthians, que también llega completamente abierta luego del 0-0 registrado en Argentina.

ver también U. Católica vs. Estudiantes de La Plata: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

La revancha entre argentinos y brasileños se disputará este jueves 20 de agosto en el Neo Química Arena de São Paulo. De esta manera, Católica podría conocer a su eventual rival dos días después de definir su propia clasificación.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores están programados para septiembre. Los partidos de ida se disputarán entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que las revanchas están fijadas entre el 15 y 17 del mismo mes.

¿Qué pasa si la UC gana, empata o pierde ante Estudiantes?

Las cuentas para los Cruzados son claras. Una victoria los instala directamente entre los ocho mejores del continente, sin importar la diferencia.

En caso de empate, la serie se resolverá directamente mediante lanzamientos penales, ya que no existe alargue ni regla del gol de visitante en esta instancia.

Por otro lado, una derrota significará automáticamente la eliminación de Universidad Católica.

En resumen…