El Cacique Medina sacó la voz para felicitar a las dos incorporaciones del Pincharrata que jugaron ante la UC, Baltasar Rodríguez y Joaquín Correa. Pero también dejó la puerta abierta a más incorporaciones.

El DT de Estudiantes de La Plata fue elogioso con la Universidad Católica a pesar de que su equipo les propinó a los Cruzados un contundente 3-0 en el Claro Arena. Con ese resultado, el cuadro argentino pasó de ronda y se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Jugamos ante un gran rival. Sabemos que llegaron con grandes bajas y eso los afectó”, dijo el entrenador uruguayo Alexander Medina. El Cacique estaba consciente de las ausencias por suspensión de Fernando Zampedri y Cristián Cuevas. Dos titulares indiscutidos para Daniel Garnero.

Eso sí, el exdelantero de la Unión Española les sacó brillo a los dos refuerzos que los Pincharratas tuvieron en este mercado invernal de fichajes. Uno fue Baltasar Rodríguez, quien llegó desde Racing Club y fue titular en la revancha. Y el otro, Joaquín Correa, quien reemplazó al lesionado Tiago Palacios y resultó clave en el desenlace de la llave.

Joaquín Correa celebró así el 1-0 parcial de Estudiantes ante Católica. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

“Tuvieron grandes actuaciones. No sé si se me escapa alguno más, tuvieron una actuación espectacular“, afirmó Medina, quien incluyó a sus dos incorporaciones dentro del podio de los mejores que el elenco argentino presentó en la precordillera ante la diezmada UC.

Baltasar Rodríguez se suma al festejo de Guido Carrillo, Joaquín Correa y Alexis Castro. (Dragomir Yankovic/Photosport).

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DT de Estudiantes pide más refuerzos tras eliminar a la Católica en la Libertadores

A pesar de que la Católica jugó sin refuerzos la llave por los octavos de final frente a Estudiantes de La Plata y que su rival tuvo a dos, el DT de los Pincharratas anticipó que quizá lleguen más incorporaciones. Todo eso casi simultáneamente a que el presidente de Cruzados SADP, Matías Claro, dijo que “el club tiene una gran ambición”.

Por el lado de Estudiantes, Medina fue cauto. Pero dejó la puerta abierta para más jugadores nuevos. “Vamos a hablar de qué posibilidades hay en el mercado que puedan elevar la competitividad y sean lo mejor para Estudiantes. Si están esos jugadores, bienvenido sea”, manifestó el estratego charrúa.

Alexander Medina en el Claro Arena, donde Estudiantes logró un implacable 3-0 que los puso en cuartos de final de la Libertadores. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En tanto, en la vereda de los Cruzados la única incorporación confirmada en el mercado invernal, el zurdo zaguero central argentino Agustín García Basso, no alcanzó a ser inscrito a tiempo para la Libertadores. Grandes diferencias que quizá ayudan a explicar por qué se dio un tan abultado 4-1 en el marcador global de la serie.

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