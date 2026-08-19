El Tucu hizo las paces con el pueblo chileno y repasó las experiencias vividas con el King. También tuvo elogios para Alexis Sánchez.

U Católica dijo adiós a Copa Libertadores en una noche que fue una pesadilla en el Claro Arena. Los cruzados cayeron por 3-0 en su casa ante Estudiantes de La Plata, donde hubo una figura indiscutida en el equipo argentino.

Se trata de Joaquín Correa, crack del Pincharrata con pasos por la selección trasandina y largo recorrido en grandes de Europa, como Inter de Milán y Lazio. El Tucu anotó el primer tanto tras entrar de la banca y rápidamente mostró sus credenciales.

Pese a las pifias en contra y jugarse un partido aparte con el público, el argentino hizo las paces con el pueblo chileno tras el pitazo final. Es más, recordó a dos compañeros en el Inter, a los cuales llenó de elogios por su pasado y presente.

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Joaquín Correa fue consultado ante la figura de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, con quienes fue compañero en Inter de Milán. El Tucu pasó de villano a la emoción a la hora de recordar a los pilares de la Generación Dorada de Chile.

Foto: Getty.

“Con Arturo (Vidal) nos reíamos mucho, gran persona y siempre lo voy a recordar con el corazón. Es muy buena gente, siempre un grandísimo recuerdo de grandes chicos”, lanzó.

Por su parte, a la hora de repasar la experiencia con el Niño Maravilla, Correa dijo que con “Alexis estuvimos juntos, siempre un grandísimo recuerdo y aprendí muchísimo de él”.

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“Todavía lo sigue haciendo bien, sigue disfrutando. Se aprende todos los dias con él (Alexis Sánchez), es un crack y que siga haciendo lo que sabe, que es jugar al fútbol”, cerró.