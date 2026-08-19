El entrenador de los Cruzados también se refirió a la falta de refuerzos del equipo para Copa Libertadores.

Terminó la aventura de Universidad Católica en Copa Libertadores y quedaron fuera del torneo. Daniel Garnero habló luego de la eliminación, donde se le vio algo molesto.

Después de una gran fase de grupos, donde superaron a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil, los Cruzados debían enfrentar a Estudiantes de La Plata. Basados en lo hecho en la ronda anterior, había expectativa con avanzar, pero el Pincha les dio un duro golpe.

El enojo de Garnero

Tras la derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, Daniel Garnero asistió a la conferencia de prensa. Ahí, con su estilo directo, respondió a las consultas. La mayoría de ellas apuntaron a la falta de refuerzos que tuvo Universidad Católica y las bajas en estos octavos de final.

“La falta de jugadores no es algo menor. El primer tiempo equiparamos, era un partido parejo, no tuvimos precisión en momentos donde pudimos generar algo más. En la primera que no retrocedemos bien aparece la jerarquía del rival y de ahí el partido cambia. Tampoco tuvimos fortuna. Nos superaron por poco en el primer tiempo y después manejaron el resultado“, indicó el DT.

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La molestia vino cuando le preguntaron si Clemente Montes y Matías Palavecino debieron ser titulares. “Ninguno estaba para eso, de lo contrario los colocaba si así lo consideraba. En los últimos 15 días, ninguno entrenó a la par de sus compañeros. Ninguno estaba para los 90 minutos“. Garnero no se quedó ahí e interpeló directamente al periodista. “¿No te gustó la respuesta? Pusiste una cara que no te gustó”, dijo el DT.

Más allá de la propia eliminación ante Estudiantes, Daniel Garnero destacó la campaña de Universidad Católica en Copa Libertadores. El entrenador argentino resaltó que a los Cruzados les había costado mucho fuera de Chile en el periodo reciente.

“La verdad creo que hicimos una muy buena Copa Libertadores. A este club le costó mucho en los últimos años a nivel internacional. Ahora nadie daba un mango por nosotros, competimos, ganamos los tres de visita, con limitaciones competimos. Hoy el equipo dio lo máximo que tenía, pero el rival tenía mucho más que nosotros”, cerró el entrenador de la UC.