El "10" de Universidad de Chile parece tener los días contados en el Centro Deportivo Azul y un periodista sueco contó de otro paso hacia adelante en este negocio, que todavía tiene una traba importante.

El destino de Lucas Assadi parece muy lejos de Universidad de Chile y cada vez más cerca de Suecia. De hecho, hace algunos días que el agente del volante ofensivo de 22 años está en Estocolmo, la capital de aquel país escandinavo, con el claro objetivo de allanar el arribo del jugador.

Seguramente, otra meta que tiene trazada Pablo Lecler en su viaje a tierras suecas es lograr que el AIK Solna active uno de los valores cifrados en la cláusula de salida que el contrato de Assadi incluye desde la última renovación del “10”. Por cierto, también acordar los términos personales del futbolista formado en el semillero azul.

Una misión que ya está completada, según reportó un periodista sueco: Anel Avdic reportó que “AIK ha llegado a un acuerdo con Lucas Assadi respecto a sus condiciones personales”. Eso sí, el citado comunicador del medio Sport Expressen dio cuenta de que faltan aspectos claves.

Lucas Assadi está muy cerca de concretar su salida desde la U rumbo a Suecia. (Andrés Piña/Photosport).

“Solo quedan detalles por resolver entre AIK y Universidad de Chile antes de que el nuevo récord de compra del club pueda recibir luz verde para viajar a Suecia y someterse a exámenes médicos”, añadió Avdic en su cuenta de X. Según supo RedGol, eso tiene que ver con la forma de pago del traspaso.

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El punto clave que separa a Lucas Assadi del AIK Solna de Suecia

Lucas Assadi tiene casi todo listo para transformarse en el refuerzo más caro de la historia del AIK Solna de Suecia, un equipo que alguna vez recibió un triplete de Eduardo Vargas: fue en 2012, cuando Turboman militaba en el Napoli y le convirtió tres goles.

Eduardo Vargas tuvo una gran tarde contra el AIK Solna en 2012. (Paolo Bruno/Getty Images).

Pero la Universidad de Chile necesita que se active la cláusula de salida con uno de los montos establecidos: 2,7 millones de dólares por el 80 por ciento del pase. O 3,5 millones de la divisa americana por la totalidad de la carta de Assadi. Aunque hay otro punto.

Lucas Assadi aguanta la marca de Dylan Glaby de Palestino. (Felipe Zanca/Photosport).

Resta definir si el pago será al contado o en cuotas, tal como se pactó la salida de Darío Osorio rumbo al Midtjylland de Dinamarca. Por lo pronto, Assadi sigue a las órdenes de Fernando Gago, quien le dio la titularidad de regreso hace cuatro partidos. Y lo tiene en mente para jugar frente a Colo Colo.