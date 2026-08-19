El "10" del Romántico Viajero está siendo tentada para seguir su carrera en el fútbol europeo.

Universidad de Chile ve con incertidumbre a Lucas Assadi, ya que el jugador podría partir del club. El entrenador Fernando Gago analizó en que está el “10”.

El Romántico Viajero vive una semana clave, ya que tiene la disputa del Superclásico ante Colo Colo de por medio, donde se juegan la última opción de luchar por el título. De reojo, observan lo que sucede alrededor de uno de sus jugadores más importantes.

¿Se va Lucas Assadi?

Fernando Gago analizó lo que será el encuentro ante Colo Colo. Universidad de Chile está a 10 puntos del líder, por lo que se ubican ante una bonita oportunidad de achicar la diferencia de unidades que tienen con los actuales líderes de la Liga de Primera.

“Necesitamos acortar la distancia y tenemos la posibilidad. No dependemos de nadie, será una linda prueba para ver dónde queremos estar parados, de entender que podemos acortar distancia y que es el objetivo hasta fin de año“, indicó el técnico a TNT Sports.

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Durante esta semana se supo del interés de AIK Solna de Suecia por Lucas Assadi. El jugador tiene una cláusula de salida de 3.5 millones de dólares, por lo que si este club pone el dinero señalado, el futbolista partirá del CDA.

Mucho se ha especulado con la opción de que incluso, Assadi pueda irse de Universidad de Chile antes del Superclásico ante Colo Colo. Sin embargo, Gago despejó dudas. “Al día de hoy cuento con él, es jugador del plantel y entrena como uno más”, avisó el entrenador.

Lucas Assadi ha subido su nivel en la segunda rueda de U. de Chile. Imagen: Photosport

Lucas Assadi debutó en Universidad de Chile en 2021 y desde entonces ha disputado 151 partidos, con 20 goles y 15 asistencias. Conquistó la Copa Chile de 2024 y la Supercopa del 2025, donde convirtió ante Colo Colo en la definición. El Superclásico será este domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional, a las 15:00 horas.