La Liga de Primera contará con importantes novedades para la segunda rueda que comienza en el mes de julio.

El Mundial 2026 ha sorprendido por las nuevas reglas que impulsó la FIFA. Lo que mejorado el ritmo de juego y ha evitado largas interrupciones sin sentido.

Desde el saque de meta en cinco segundos, que un jugar tenga 10 segundos para salir si es sustituido, laterales en cinco segundos y si un jugador recibe atención médica, deberá estar afuera mínimo un minuto. También otra de las novedades es que si se tapa la boca es tarjeta roja, como ya lo sufrió Miguel Almirón.

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A esto se suma que el VAR tiene mayor protagonismo al momento de ayudar al árbitro en cobros erróneos y hasta ha revertido amonestaciones por simulación. Lo que ha recibido elogios por permitir que los equipos que buscan la victoria sean premiados y no caigan ante las mañas de sus rivales.

De momento, la medida más cuestionada es la pausa de hidratación. Pero desde la FIFA recalcaron que solo se hace por las altas temperaturas en las que se disputan los partidos. “Es una medida puramente deportivo. No se trata de dinero”, recalcó Gianni Infantino.

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Nuevas reglas del Mundial: ¿Cuándo se aplican en el fútbol chileno?

Estas medidas que le dan mayor ritmo a los partidos, piden a gritos su llegada al fútbol chileno. Es que se hace costumbre, por ejemplo las pausas reiteradas para recibir atención médica y que implican el aprovechamiento par recibir indicaciones del DT. Para qué decir el tiempo que se pierde en cada reanudación del juego y la salida de jugadores que llega a “quemar” más de un minuto en ciertos casos.

El VAR ha sido mejorado en el Mundial y se suma a las importantes novedades que se han implementado este 2026 (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Pero lo concreto es que las nuevas reglas del Mundial se aplicarán en el fútbol chileno desde el 1 de julio. Por lo que la segunda rueda de la Liga de Primera será la mayor beneficiada con estas modificaciones. Lo que comienza el próximo recién el 26 de julio.

Cabe consignar que también se extenderá a la Primera B. Incluso ya se ha dejado ver que se evita cortar el juego con la polémica pausa de hidratación. Por lo que, lo único que restará es la implementación de la revisión de jugadas, lo que podría darse con el VAR Light. Implementación que deberá confirmar la ANFP para la segunda rueda.