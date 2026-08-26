Luego de cuatro partidos sin dirigir, el juez de 44 años volverá a la acción este fin de semana, pero será en la tercera categoría, para un duelo de la liguilla por el título.

El 25 de julio de este año, el árbitro Héctor Jona mostró una polémica conducta hacia el futbolista uruguayo Kevin Altez durante el partido entre Huachipato y Cobresal, que derivó en una sanción de cuatro juegos para ambos protagonistas.

Mientras el jugador recibió el castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP por el cabezazo que le habría dado al juez, la Comisión Arbitral hizo lo propio con el profesional de 44 años, quien estuvo todo un mes sin presencia en las canchas.

Al cumplirse efectivamente el castigo a Altez, desde la instancia que preside Roberto Tobar decidieron levantarle la medida sancionatoria a Héctor Jona, quien volverá a dirigir este fin de semana, aunque no lo hará ni en Liga de Primera ni en el Ascenso.

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¿En qué partido vuelve a arbitrar Héctor Jona?

Fue durante el espacio de Los Tenores en Radio ADN donde se revelaron las designaciones arbitrales para este fin de semana, donde llamó la atención la vuelta de este polémico silbante, el tema es que regresará en Segunda División Profesional.

Según la emisora, Héctor Jona “impartirá justicia” en el encuentro válido por la cuarta jornada de la Liguilla por el Ascenso a Primera B que enfrentará a Provincial Osorno ante Trasandino de Los Andes, este sábado 29 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Rubén Marcos, ex Parque Schott.

A diferencia del juez, Altez también regresará a la acción pero en Liga de Primera. Si su técnico Jaime García lo considera, podrá estar en el duelo donde Huachipato visitará a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el domingo 30 a las 20:00 horas.

En síntesis