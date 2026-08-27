Un talentoso volante ofensivo de 22 años que milita en los hispanos dio la clave de la racha victoriosa en la categoría de plata, además de valorar el alza que han mostrado los Piducanos.

Ronald Fuentes sabía perfectamente que la Unión Española no tenía chances de pasar de ronda en la Copa Chile y utilizó el partido ante Colo Colo como una manera de preparar a sus pupilos para el duelo frente a Rangers por la Primera B. El cuadro de colonia vive un gran momento en la división de plata.

Encadenó tres victorias y se prendió en la lucha por conseguir un boleto a la máxima categoría del fútbol chileno. Para eso, deberá ratificar el positivo presente contra el elenco talquino en condición de local. Justo el colista exclusivo de la tabla logró su primer triunfo liguero.

Fue en el estadio Carlos Dittborn, donde los Piducanos vencieron por 2-1 a San Marcos de Arica. En ese contexto, Benjamín Droguett sabe que el elenco de la colonia española llega envalentonado. “Sacamos nueve puntos en tres partidos contra rivales directos”, aseguró a Independencia Hispana el talentoso volante ofensivo.

Así festejó Droguett el gol de la victoria ante Puerto Montt. (Captura Instagram).

Se refería a los triunfos ante Deportes Puerto Montt, frente a San Marcos de Arica y el batacazo que dieron frente a Cobreloa, uno de los animadores en la tabla. “Triunfos hermosos, metimos lo que quizá nos faltaba un poco: garra, pasión y amor propio”, agregó Droguett.

El “15” de los hispanos se refirió al duelo ante los rojinegros. “Es un rival difícil, ganaron el último partido. Eso les da un plus, pero estamos enfocados en nosotros. Este partido sirvió para los que hemos jugado menos agarrar más ritmo”, aseguró el Benja Droguett.

Ronald Fuentes aprovechó el partido vs Colo Colo para darles ritmo a sus jugadores. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Tenemos que estar a disposición del profe y comprometidos. La competencia interna está fuerte, pero es sana. Al jugador que le toque siempre hay que apoyarlo. Trato de hacer lo mismo, siempre me han apoyado. Y yo lo hago desde el lugar que esté”, sentenció el enganche de 22 años.

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Aja alienta a Unión Española para derrotar a Rangers en la Primera B

El defensor uruguayo José Aja fue titular en la Unión Española ante Colo Colo y también tiene presente el alza de Rangers. “Viene anímicamente mejor después de conseguir la primera victoria. Obviamente llegan con otra confianza”, aseguró el experimentado zaguero que en Chile jugó en Santiago Wanderers.

Y vive su segundo ciclo en los hispanos. “Pero nosotros venimos de una racha importante en el torneo. En casa debemos hacernos fuertes, pensar en lo nuestro y hacer el trabajo para lograr el resultado”, manifestó Aja, marcador formado en Nacional de Montevideo.

José Aja vio en primer plano el gol de Felipe Raipán ante los hispanos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

La receta para no confiarse ante los Piducanos es clara. “Redoblar la concentración, tiene que ser al máximo, enfocados 100 por ciento. Ellos se están jugando la vida y no regalarán nada. Saldrán con todo desde el primer minuto, nosotros debemos imponer nuestro juego y las condiciones para lograr el triunfo”, sentenció Aja.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B

Unión Española se metió de lleno en puestos de liguilla de ascenso en la Primera B, mientras que Rangers de Talca no puede salir del fondo todavía. Ambos clubes han disputado 21 fechas.