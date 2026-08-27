Los dirigidos por el ingeniero ya conocen su camino en la principal cometición de clubes en Europa.

Real Betis tendrá una esperada participación en la UEFA Champions League. Los dirigidos por Manuel Pellegrini vivieron el sorteo, por lo que ya saben quiénes serán sus oponentes.

Los Verdiblancos tuvieron una buena campaña en la temporada pasada, lo que les valió los pasajes a la fase de liga de la orejona. Ahora tendrán que superar ocho partidos para poder meterse en la siguiente ronda. Difícil camino, pero nada imposible para los discípulos del ingeniero.

Los rivales de Betis en Champions

Hace algunos años que la Champions League cambió de formato. Ya no hay grupos, sino que fase de liga. En ella, cada equipo tiene 8 partidos ante 8 rivales distintos. Los puntos van a una tabla general, donde los primeros 8 avanzan a octavos de final de forma directa, mientras los siguientes 16 juegan una ronda extra de playoffs para seguir en carrera.

Pues bien, Real Betis supo cuáles serán sus 8 partidos y cuáles serán sus 8 rivales. El camino no será para nada sencillo, pero Manuel Pellegrini tiene experiencia de sobra enfrentado competiciones internacionales en el viejo continente.

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Los Verdiblancos comenzarán como locales ante Arsenal (entre 8 y 10 de septiembre), visita ante Bayern Múnich (13 y 14 de octubre), local ante Porto (20 y 21 de octubre), visita ante Borussia Dortmund (3 y 4 de noviembre), local ante Feyenoord (24 y 25 de noviembre), visita ante Lille (8 y 9 de diciembre), local ante Como (19 y 20 de enero de 2027) y visita ante Slovan Bratislava (27 de enero de 2027).

De esta manera, Real Betis tendrá que redoblar esfuerzo para seguir en carrera en la UEFA Champions League. Las fechas son tentativas, ya que ahora con el sorteo en mano se programará con exactitud los partidos, pero los oponentes son de grueso calibre.

El Arsenal de Mikel Arteta le dará la bienvenida a los Verdiblancos. Curiosamente, hace algunas semanas los dirigidos por Manuel Pellegrini vencieron a los Gunners en un amistoso, por lo que tienen las armas necesarias para dar pelea ante cualquier rival.