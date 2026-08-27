El equipo escandinavo terminó con el misterio y reveló el número que usará el ex U. de Chile.

Lucas Assadi dejó Universidad de Chile hace algunos días, pero ahora finalmente fue presentado como nuevo jugador de AIK de Suecia. De esta manera, inicia su aventura en Europa.

El jugador de 22 años había viajado el pasado sábado hacia tierra escandinava, pero todavía no era anunciado en su nuevo club. Esto había despertado algunas especulaciones sobre que el fichaje se podía caer, pero nada de eso y ya está todo más que sellado.

La presentación de Assadi

Si bien en Chile mucho se ha cuestionado el paso de Lucas Assadi al fútbol de Suecia, para AIK, es un fichaje histórico. El formado en la U arriba con gran expectativa y con la misión de ser uno de los jugadores más importantes del plantel.

En esta jornada, Assadi fue presentado por su nuevo club con un video. En él, aparecen algunos goles del futbolista en su paso por el Bulla y también con las selecciones menores de Chile. Estas imágenes son acompañadas por los relatos de Claudio Palma.

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“Bienvenido Lucas. El AIK Fútbol ha llegado a un acuerdo con el Club Universidad de Chile para el traspaso inmediato del centrocampista de 22 años Lucas Assadi, quien cuenta con experiencia internacional”, destacaron desde el equipo de Suecia.

Incluso, en este video de presentación se pudo apreciar que Lucas Assadi utilizará el número 10 en su nuevo club. Esto demuestra la gran responsabilidad que deposita el equipo de Estocolmo en los hombros del jugador chileno, de quien esperan que sea figura.

Assadi se va de Universidad de Chile a los 22 años, tras haber llegado a sus inferiores en 2011. En el Romántico Viajero jugó 151 partidos, registró 20 goles y 15 asistencias, ganando dos títulos: Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025. Ahora quiere escribir su propia historia en el fútbol europeo.