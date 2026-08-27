Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

“Bienvenido Lucas”: AIK de Suecia presente da forma oficial a Assadi como refuerzo

El equipo escandinavo terminó con el misterio y reveló el número que usará el ex U. de Chile.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Assadi inicia su aventura en Suecia.
© AIKAssadi inicia su aventura en Suecia.

Lucas Assadi dejó Universidad de Chile hace algunos días, pero ahora finalmente fue presentado como nuevo jugador de AIK de Suecia. De esta manera, inicia su aventura en Europa.

El jugador de 22 años había viajado el pasado sábado hacia tierra escandinava, pero todavía no era anunciado en su nuevo club. Esto había despertado algunas especulaciones sobre que el fichaje se podía caer, pero nada de eso y ya está todo más que sellado.

La presentación de Assadi

Si bien en Chile mucho se ha cuestionado el paso de Lucas Assadi al fútbol de Suecia, para AIK, es un fichaje histórico. El formado en la U arriba con gran expectativa y con la misión de ser uno de los jugadores más importantes del plantel.

En esta jornada, Assadi fue presentado por su nuevo club con un video. En él, aparecen algunos goles del futbolista en su paso por el Bulla y también con las selecciones menores de Chile. Estas imágenes son acompañadas por los relatos de Claudio Palma.

Leyenda de Colo Colo involucra a Assadi en su férrea defensa a Maureira tras el Superclásico 200

ver también

Leyenda de Colo Colo involucra a Assadi en su férrea defensa a Maureira tras el Superclásico 200

“Bienvenido Lucas. El AIK Fútbol ha llegado a un acuerdo con el Club Universidad de Chile para el traspaso inmediato del centrocampista de 22 años Lucas Assadi, quien cuenta con experiencia internacional”, destacaron desde el equipo de Suecia.

Incluso, en este video de presentación se pudo apreciar que Lucas Assadi utilizará el número 10 en su nuevo club. Esto demuestra la gran responsabilidad que deposita el equipo de Estocolmo en los hombros del jugador chileno, de quien esperan que sea figura.

Assadi se va de Universidad de Chile a los 22 años, tras haber llegado a sus inferiores en 2011. En el Romántico Viajero jugó 151 partidos, registró 20 goles y 15 asistencias, ganando dos títulos: Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025. Ahora quiere escribir su propia historia en el fútbol europeo.

Lee también
¿Qué pasó con los exámenes médicos de Lucas Assadi en AIK?
U de Chile

¿Qué pasó con los exámenes médicos de Lucas Assadi en AIK?

Leyenda de Colo Colo mete a Assadi en su férrea defensa a Maureira
Colo Colo

Leyenda de Colo Colo mete a Assadi en su férrea defensa a Maureira

Borghi y Johnny Herrera se unen para liquidar a Gago tras el Superclásico
U de Chile

Borghi y Johnny Herrera se unen para liquidar a Gago tras el Superclásico

Cecilia Pérez se sincera por Assadi: “Me da mucha pena”
U de Chile

Cecilia Pérez se sincera por Assadi: “Me da mucha pena”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo