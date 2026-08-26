No es primera vez que Javier Correa celebra un triunfo ante la U con el mismo gesto: hace un año lo hizo en el Monumental.

Javier Correa fue denunciado por Universidad de Chile ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por haber celebrado el triunfo de Colo Colo en el Superclásico con un gesto “amatorio” bastante polémico.

El jugador deberá presentarse la próxima semana, antes del duelo ante Huachipato, y ahí sabrá si le cae algún castigo. Recordar que hace poco lo suspendieron con tres fechas por hablar en contra de los árbitros.

Lo cierto es que Correa no es primera vez que realiza esta celebración. El año pasado, en el Monumental y justamente después de haber vencido a la U, hizo lo mismo para celebrar la victoria por 1-0.

Esa vez no hubo denuncia ni castigo. ¿Servirá como atenuante para Colo Colo o se usará como agravante por parte de la U? Lo cierto es que no estaba frente a la barra rival, lo que ahora puede ser usado en su contra.

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La defensa que prepara Correa

En los últimos años, Nicolás Castillo y Lucas Cepeda fueron sancionados por haber hecho gestos obscenos contra la barra de U de Chile en los clásicos jugados en el Estadio Nacional.

Aquella vez, ambos salían por el túnel y jugaron al emboque con el dedo índice de una mano mientras hacían un circulito con la otra. Para qué ser más descriptivo.

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En esta ocasión, en Colo Colo entienden que Correa hizo su alocado festejo mucho más lejos de la barra de U de Chile, ya que los albos se tomaron una fotografía a la altura de la línea del área grande, a bastantes metros de la gente que se retiraba del estadio.

Ahora quedará todo en manos del criterio del Tribunal, que deberá resolver si lo realizado por el letal delantero de los albos es algo que amerita castigo o si fue parte del folclor del fútbol.