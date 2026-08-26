Fernando Ortiz le pidió a lo jugadores de Colo Colo "compañerismo, humildad y sacrificio" para ganarle a la U de Chile.

Fernando Ortiz se ha ganado el cariño de los hinchas de Colo Colo con lo realizado esta temporada, en la que el Cacique marcha sólido en el primer lugar del certamen.

Claramente se echó al bolsillo al camarín, pues los jugadores lo abrazan, lo quieren y él transmite pasión, como quedó demostrado en el camarín antes del Superclásico ante la U de Chile.

En una arenga corta pero emotiva, el DT de los albos aleonó a sus jugadores. 2Es inevitable no encenderse, esa sensación que genera un clásico, pensar y visualizar lo que puede ser un clásico”, comenzó.

“Acá estamos, no se nos puede escapar. La posibilidad de trabajar como equipo, de que cada pelota sea al 100%, de jugar con pasión, corazón y entrega. Compañerismo, humildad y sacrificio ante todas las cosas”, continuó.

Ortiz luego de la arenga en Colo Colo

El pedido de Ortiz se cumplió: dejar callado el Nacional

Ortiz agregó que “hoy es el día, mañana no va a existir. Hoy es el día para dar ese paso tan importante que debemos dar y seguir construyendo ese gran equipo que son, exclusivamente para nosotros”.

Luego indicó que debían silenciar el Nacional, lleno con 45 mil hinchas de la U. “Hay que seguir creciendo. Vivirlo de esa manera, del minuto 0 al 95., repitió.

ver también El llamativo motivo por el que U de Chile faltó a su palabra y decidió denunciar a Javier Correa

Para eso, sabía que Colo Colo estaba preparad. “Con fútbol, con garra, con huevos. Todo el mundo lo quiere en Chile jugar el clásico. Silencien el estadio, es lo más lindo que hay en el fútbol”, destacó.

Finalmente los jugadores aplauden las palabras de Ortiz, que se ha convertido en un líder importante para guiar a los albos hacia la estrella 35.