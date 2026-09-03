El Popín fue la figura del Tomate Mecánico en el triunfo ante Ñublense, aunque estuvo muy cerca de ni siquiera estar en el banco de suplentes. "Lo más probable es que llegue a la casa y parta a la clínica", contó el goleador.

Daniel Castro una vez más fue figura en Deportes Limache, que se puso al día con una victoria en la Liga de Primera 2026. El Tomate Mecánico venció por 2-0 como local a Ñublense y fue precisamente Popín quien inició el camino de este triunfo con la apertura de la cuenta.

El atacante aprovechó un buen pivoteo de Misael Llantén. Y con un remate que pasó entre las piernas del portero Nicola Pérez, aventajó al Tomate Mecánico, que sueña con pelear un boleto internacional. “Difícil partido, muy trabajado y táctico. El rival está en la parte alta”, aseguró Castro sobre los Diablos Rojos.

“Nosotros necesitábamos sumar para meternos ahí. Nos propusimos como equipo para qué estábamos, si para estar arriba o quedarnos estancados. Felices por el triunfo”, agregó el delantero de 32 años en esta entrevista que le concedió a TNT Sports.

Daniel Castro le dio el mérito de su gol a Misael Llantén. (Manuel Lema/Photosport).

Añadió que “nos estaba costando de local, donde tenemos que hacernos fuertes y sumar. Gracias a dios se nos dio. Feliz por eso”. Por cierto, el Popín Castro también contó sobre una experiencia de vida que seguramente cambiará su manera de ver todo.

“Me tocó marcar gracias a dios. Sigo ahí metido junto a unos verdaderos cracks los que están en los goleadores de arriba. No me tocó concentrar, estuve con una emergencia con mi señora. Estoy a punto de ser papá”, reveló Castro, quien agradeció estar en el podio de artilleros detrás de Fernando Zampedri y Javier Correa.

Pero también contó que su pareja está a punto de dar a luz. Un momento que, de seguro, lo tiene muy expectante y feliz. “Gracias al profe y mis compañeros por bancarme. Estuve a punto de no jugar, conversé con el profe. Estoy casi, casi, a punto de ser papá”, le contó el ariete al periodista Arturo Millán.

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Daniel Castro revela que casi no juega Limache vs Ñublense por posible parto de su pareja

Daniel Castro tiene clarísimo que es un jugador fundamental para Deportes Limache. Pero también sabe perfectamente que la prioridad es su familia, que pronto será más grande. “Lo más lindo que me tocará en la vida, será mi primer hijo. Estamos en puntitas de pie, como se dice”, manifestó el jugador.

“Mi pareja está a días. Ahora me iré a la casa y lo más seguro es que tenga que partir a la clínica”, dijo Castro casi al cerrar la entrevista al borde de la cancha sintética del estadio Lucio Fariña Fernández. También habló de la lucha que tiene el equipo de Víctor Rivero por entrar a copas internacionales.

Dijo que “es fruto de mis compañeros, tenemos un gran equipo. Trato de aportar con goles, en la marca, en lo que sea que me mande el profe. Estoy muy feliz con esta campaña que estamos haciendo. Esperamos seguir así. Vienen dos partidos difíciles”.

Gonzalo Sosa celebra junto a Daniel Castro el 1-0 parcial de Limache. (Manuel Lema/Photosport).

Se refiere a los duelos que Deportes Limache sostendrá ante Cobresal en casa y frente a Unión La Calera como visitante. “El año pasado nos tocó estar ahí abajo y todos los partidos jugábamos como una final. Sé que ellos harán lo mismo. Esperamos seguir sumando como club”, sentenció Popín, quien pronto será el Papi Castro.

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