Todo por el escándalo armado por la Albicelestes tras perder con España en la final del Mundial 2026.

Argentina sigue haciendo noticia fuera de la cancha por la Copa del Mundo 2026. Es que la final contra España se sigue jugando, con la FIFA como intermediaria de un duelo que terminó en polémica.

La Albiceleste, quienes durante toda la cita planetaria fueron acusados de ser malos ganadores y provocar a sus rivales, una vez que les tocó perder, dejaron una pésima imagen. Los dirigidos por Lionel Scaloni protagonizaron fuertes altercados con los ibéricos.

La ayuda de la FIFA a Argentina

Luego de toda la investigación, la FIFA tomó cartas en el asunto por lo ocurrido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y decidió sancionar a jugadores argentinos, un miembro del cuerpo técnico de la Albiceleste y también a un español.

Leandro Paredes recibió 10 partidos de sanción, más 90 mil dólares; Nahuel Molina sufrió 7 encuentros de castigo y los mismos 90 mil dólares. Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, fue sancionado con 3 partidos y 30 mil dólares; mientras Thiago Almada recibió 1 partido y también 30 mil dólares. Gavi, de España, fue castigado con 1 partido y 30 mil dólares.

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Hasta ahí, más allá de lo duro de los castigos y multas, todo bien, salvo por una aclaración que hizo la AFA. Desde la entidad que comanda a la Albiceleste solicitaron que sus sancionados puedan cumplir las fechas de castigo en duelos amistosos, algo que generó curiosidad, ya que el peso de la pena pierde relevancia.

Sin embargo, más insólito aún, es que desde la FIFA aprobaron el requerimiento realizado por Argentina. De esta manera, los jugadores que se vieron involucrados en toda la pelea podría hacer su regreso mucho antes de lo esperado.

Paredes fue el protagonista de los incidentes en la final. Imagen: Getty

Esta nueva ayuda del organismo que dirige los hilos del fútbol mundial otra vez pone sobre el tapete el supuesto “favoritismo” de la administración de Gianni Infantino por Argentina. Ya durante la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica fue polémico, pero ahora los detractores del mandamás tendrán un nuevo argumento para criticar su imparcialidad.