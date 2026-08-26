Campeón del Mundo reclama por sanción a Argentina: “Exagerado”

Ahora fue Ángel Di María el que cuestionó la cantidad de partidos que se le cargaron a Leandro Paredes y Nahuel Molina

A más de un mes de la final del Mundial, el duelo que terminó con España venciendo a Argentina por la cuenta mínima con tanto de Ferrán Torres sigue desatando polémica.

¿Qué pasó ahora? Un campeón del mundo reclamó contra la FIFA por el castigo que se determinó sobre la selección albiceleste. Lo que tiene como principales afectados a Leandro Paredes y Nahuel Molina.

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Para Ángel Di María, que ganó el torneo en Qatar 2022, todo fue una exageración de la FIFA. Por lo que pasó por alto todas las agresiones que se registraron tras el pitazo final.

“Hablo siempre con Leandro. Es algo que podía pasar porque se agarraron al final. Pero es bastante exagerado todo”, recalcó el “Fideo” tras el duelo entre Rosario y Talleres.

La final del Mundial quedó empañada por las agresiones de Argentina contra los jugadores de España. Getty Image.

Lo llamativo es que Di María pasó por alto la magnitud de las agresiones y le bajó el perfil, pese a que hay más de una decena de registros de la violenta actitud que mostraron en la final disputada en el MetLife Stadium.

Pese a ello, Angelito se mostró confiado en que la AFA va a apelar al castigo y logrará una disminución de partidos. “Seguramente será mucho menos”, sentenció.

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¿Cuáles fueron los castigos para la selección de Argentina?

Tras la polémica definición del Mundial, se decidió desde la FIFA que Leandro Paredes reciba diez partidos de sanción. Mientras que Nahuel Molina recibió siete. En tanto Thiago Almada solo tuvo de castigo un partido y el ayudante de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, también recibió tres partidos.

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En España no se la llevaron pelada, y Gavi fue el principal afectado con un partido de sanción. Para Argentina además se le suma una multa de 321 mil dólares por la conducta de hinchas y solo podrá tener el 50% de aforo en los próximos dos partidos de local por Eliminatorias.