El Toro una vez más estuvo al rescate de los Cruzados, que vencieron por 2-1 a Coquimbo Unido. Eso sí, un legendario jugador que tuvo la Franja ya vislumbra el retiro del "9" y sugirió una receta para afrontarlo de la mejor manera.

Universidad Católica logró un triunfo ante Coquimbo Unido que, al menos por lo mostrado en el primer tiempo, parecía inesperado, pero que tuvo nuevamente a Fernando Zampedri como bandera para firmar un adiós victorioso en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El Toro primero aprovechó una asistencia de Diego Corral, de muy buen ingreso en la segunda parte, para anotar el transitorio 1-1. Después, Zampedri se vistió de asistidor. Encontró solo y en muy buena posición a Martín Gómez. Al Pesadilla no le quedó más que empujar la pelota al arco.

Así las cosas, el “9” de los Cruzados alcanzó los 20 goles en la Liga de Primera 2026. Y se encamina inexorablemente a ser el máximo artillero de la élite chilena por séptima temporada consecutiva. En la lista histórica de la UC, Zampedri suma 168 conquistas.

Así fue el gol de Zampedri ante Coquimbo Unido en el puerto Pirata. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y llamó a Jorge Aravena, un ícono de la Franja. “Seguimos en carrera por el Chile 2, que es un premio de consuelo para Católica. El club debe estar siempre peleando el título”, manifestó el Mortero sobre la lucha que le queda al equipo de Daniel Garnero en la Liga de Primera 2026.

“A falta de un cuarto de campeonato no puede estar sin posibilidades de campeonar. Qué hará Católica cuando se retire Zampedri”, manifestó Aravena, un jugador icónico en el título que logró la UC en 1984. También dejó su huella en la selección chilena con el Gol Imposible ante Uruguay.

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Jorge Aravena le da la receta a Universidad Católica para enfrentar el adiós de Zampedri

Universidad Católica tiene a Fernando Zampedri desde la temporada 2020 y el delantero de 38 años está cada vez más cerca del adiós. El paso del tiempo es inevitable, aunque la condición del Toro sea óptima todavía. Y eso lo tiene claro Jorge Aravena.

Fernando Zampedri, el implacable artillero de la UC. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hay que preparar jóvenes de la cantera o estudiar a los extranjeros para traer. Mis respetos para Zampedri”, manifestó el otrora volante ofensivo de pegada exquisita que también jugó en el Puebla de México y el Deportivo Cali en Colombia.

El festejo del Toro Zampedri tras el hermoso golazo que le anotó a Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

No sólo lo valoró por su poder de fuego implacable. “Más allá de todo lo goleador que es y lo buen jugador, es extremadamente profesional”, sentenció Jorge Aravena, quien quiere desde ya al directorio de Cruzados SADP en la búsqueda del heredero. Una misión tan difícil como necesaria.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica se acercó a la Universidad de Chile en la lucha por el Chile 2, mientras que Coquimbo Unido quedó en el 9° puesto, aunque tiene un juego pendiente contra la Universidad de Concepción.