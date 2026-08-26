Barti manifestó que Correa actuó de manera muy impulsiva y por eso ahora puede ser castigado por el Tribunal de Disciplina.

Mucha polémica trajo lo que hizo Javier Correa tras el Superclásico, cuando realizó un polémico gesto que fue denunciado por Universidad de Chile al Tribuna de Disciplina.

El próximo martes 1 de septiembre tendrá que presentarse a dar sus descargos el jugador del Cacique, algo que para Marcelo Barticciotto debió ser analizado por el ariete.

“Si pensara que esto le pude provocar una sanción, no lo hace“, manifestó en Radio Coopeativa para criticar esa actitud. “Por eso digo que no lo piensa”, detalló.

Javier Correa puede ser suspendido

Barti lamenta que no se hable de Correa como futbolista

Lo que más lamenta Barti es que estas situaciones sacan foco de lo más importante, que es el tema deportivo. Y ahí el ex Santos Laguna es muy importante.

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“En vez de hablar de Correa futbolísticamente, que es un jugador importante, que se ganó la titularidad, que estuvo en el podio de los mejores, estamos hablando de esto“, manifestó el “7 del Pueblo”.

Señala que después los hinchas no deben culpar a la prensa de lo que sucede. “No es culpa nuestra que lo estemos hablando, es culpa de él. Es difícil que zafe”, detalló por lo que le aguarda al goleador albo.