“No hay hambre”: Mauricio Pinilla dice lo que muchos piensan sobre la selección chilena

“Pinigol” abordó el complejo momento que enfrenta la Roja y recalcó que los nuevos jóvenes se deben ganar la oportunidad.

La selección chilena quiere dejar atrás la mala racha de no asistir a los últimos tres Mundiales. Por lo que ahora se enfoca en un nuevo proceso de Eliminatorias y quiere aprovechar la fecha FIFA que se avecina en septiembre y octubre.

El tema es que la Roja sigue sin entrenador designado, por lo que se mantiene Nicolás Córdova. El adiestrador conduce el elenco nacional mientras algunos todavía esperan por la llegada de Manuel Pellegrini.

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Pero entre este complejo escenario, Mauricio Pinilla decidió contar la firme sobre lo que tiene que hacer la selección para volver a la gloria como lo hizo con la generación dorada.

“Démosle la posibilidad a los más jóvenes”, recalcó “Pinigol” en un registro que publicó en sus redes. Pero tras ello, profundizó en una opinión que de inmediato reflejó lo que muchos piensan sobre la nueva camada que viene.

“Pero tienen que ganársela. Hay pendejos que entran a la cancha pajeros”, aseguró sin filtro y fiel a su estilo.

Incluso profundizó en el conformismo que enfrentan y que les impide seguir más arriba en sus carreras. “Se conforman con buen autito, con un buen billetito, una minita. Pero no hay hambre”, sentenció el formado en Universidad de Chile.

¿Cuándo juega la selección chilena?

Tras el Mundial, ahora la selección chilena aprovechará la fecha FIFA de septiembre y octubre para sumar nuevos amistosos para preparar el comienzo de Eliminatorias en 2027.

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El primer duelo será el 26 de septiembre ante Canadá. Luego el 29/9 frente a Estados Unidos. Finalmente el 6 de octubre visitará a México para cerrar esta gira con los organizadores del Mundial.

Cabe consignar que estos encuentros ya serán transmitidos por Mega con Claudio Palma en los relatos e Iván Zamorano en comentarios.

En resumen:

Mauricio Pinilla reclama contra el mal momento que tiene la selección chilena.

El ex delantero indicó que hoy los jóvenes están preocupados en cosas como el auto nuevo o la pareja en vez de jugar.

La Roja vuelve a jugar en septiembre y octubre, y enfrentará a los equipos organizadores del Mundial.