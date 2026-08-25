Tras defender a Gala Caldirola: Mauricio Pinilla deja la grande con polémica frase

El ex delantero de la U y la selección chilena se volvió viral por una particular forma de abordar su estado sentimental.

Mauricio Pinilla volvió a ser el tema más comentado de la jornada con una particular frase que no dejó indiferente a nadie. Es que tras apoyar a Gala Caldirola en el escándalo de la semana pasada, ahora abordó a su modo su estado sentimental.

“Pinigol” ya había dado que hablar por su defensa a la española tras el polémico episodio que sufrió con María José López y Luis Jiménez. Lo que provocó la salida de la ex chica reality de Qatar.

ver también Pinilla vuelve a respaldar a Gala tras quiebre con Luis Jiménez: “Eres una mujer ejemplar…”

“Te voy a defender hasta la muerte porque eres una mujer ejemplar flaquita bella”, escribió en defensa de Gala. Lo que luego desató una nueva disputa entre Gisella Gallardo y Gala, ya que en el programa Primer Plano abordaron el conflicto que tuvieron ambas luego de que Caldirola inició su romance con Pinilla.

Incluso Pamela Díaz comentó lo ocurrido y ahora se forjó otra pelea entre el ex delantero y la conductora de TV. Pero ahora, Pinilla se las mandó de nuevo y se volvió viral por una particular frase para abordar su estado sentimental.

Mauricio Pinilla remece la farándula con polémica frase

Todo comenzó en el reels que publicó Mauricio Pinilla en sus redes sociales. Además de profundizar en la crisis del fútbol chileno, decidió abrir su corazón y contar en qué situación está.

ver también “No hay hambre”: Mauricio Pinilla dice lo que muchos piensan sobre la selección chilena

“¿Cómo está del corazoncito?”, le consultaron. A lo que Pinilla respondió fuerte y claro: “Está solito”. Luego explicó los motivos de su soltería. “No tengo tiempo. Trabajo todo el día”, recalcó “Pinigol” ante los cuestionamientos.

Pero luego se las mandó sin filtro y dejó en claro que en está temporada el rey león no ha pasado hambre por ningún instante. “Aparte que no digamos que nos ha faltado”, sentenció a lo campeón. Frase que de inmediato se volvió viral y provocó las cientos de reacciones en Instagram.