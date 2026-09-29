El volante de Colo Colo tendrá una jornada doble este martes: jugará con Puerto Montt por Copa Chile y luego el React de La Roja.

Arturo Vidal tendrá una jornada bastante movida. Primero será titular con Colo Colo ante Puerto Montt, por cuartos de final de Copa Chile y, horas más tarde, volverá a ponerse frente a las cámaras para reaccionar al partido de Chile vs Estados Unidos.

El encuentro amistoso de La Roja será en St. Louis, Missouri, y el King volverá a realizar su tradicional transmisión en vivo para comentar el desempeño de la Selección Chilena.

Vidal tendrá solo unas horas entre su partido con el Cacique y el React de La Roja.

¿A qué hora es el React de Arturo Vidal?

El React de Arturo Vidal comenzará a las 20:30 horas de Chile. La transmisión se realizará mientras La Roja enfrenta a Estados Unidos en un nuevo amistoso internacional.

El King ya había realizado su primera transmisión durante el amistoso del pasado sábado y ahora repetirá la experiencia para analizar el segundo compromiso de la Selección.

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¿Dónde ver el React de Arturo Vidal EN VIVO?

El React de Arturo Vidal se podrá seguir en vivo y gratis a través de mega.cl y el canal oficial de YouTube de Mega, @megaoficial.

Además, el partido entre Chile y Estados Unidos será transmitido por Mega y también estará disponible vía streaming en MegaGO.

Jornada doble para Vidal

Antes de ponerse frente a las cámaras, Vidal deberá cumplir con su compromiso con Colo Colo, será parte del equipo que enfrentará a Deportes Puerto Montt, desde las 18:00 horas, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile en el Estadio Chinquihue.

Así, el volante albo tendrá apenas unas horas entre su partido con el Cacique y el React de La Roja.

En resumen…