Arturo Vidal tendrá una jornada bastante movida. Primero será titular con Colo Colo ante Puerto Montt, por cuartos de final de Copa Chile y, horas más tarde, volverá a ponerse frente a las cámaras para reaccionar al partido de Chile vs Estados Unidos.
El encuentro amistoso de La Roja será en St. Louis, Missouri, y el King volverá a realizar su tradicional transmisión en vivo para comentar el desempeño de la Selección Chilena.
Vidal tendrá solo unas horas entre su partido con el Cacique y el React de La Roja.
¿A qué hora es el React de Arturo Vidal?
El React de Arturo Vidal comenzará a las 20:30 horas de Chile. La transmisión se realizará mientras La Roja enfrenta a Estados Unidos en un nuevo amistoso internacional.
El King ya había realizado su primera transmisión durante el amistoso del pasado sábado y ahora repetirá la experiencia para analizar el segundo compromiso de la Selección.
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¿Dónde ver el React de Arturo Vidal EN VIVO?
El React de Arturo Vidal se podrá seguir en vivo y gratis a través de mega.cl y el canal oficial de YouTube de Mega, @megaoficial.
Además, el partido entre Chile y Estados Unidos será transmitido por Mega y también estará disponible vía streaming en MegaGO.
Jornada doble para Vidal
Antes de ponerse frente a las cámaras, Vidal deberá cumplir con su compromiso con Colo Colo, será parte del equipo que enfrentará a Deportes Puerto Montt, desde las 18:00 horas, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile en el Estadio Chinquihue.
Así, el volante albo tendrá apenas unas horas entre su partido con el Cacique y el React de La Roja.
En resumen…
- React de Arturo Vidal: desde las 20:30 horas.
- Transmisión: mega.cl y YouTube de Mega (@megaoficial).
- Chile vs Estados Unidos: también se podrá ver por Mega y MegaGO.
- Vidal previamente jugará con Colo Colo ante Puerto Montt a las 18:00 horas.