Los azules volverán a competir recién el 7 de octubre, por lo que el técnico decidió cómo trabajará la semana con su plantel.

Universidad de Chile conoce su extraña programación para el mes de octubre, donde recién volverá a las canchas el día miércoles 7, cuando deba visitar a Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago sabe de la larga semana de preparación y tomó medidas en su agenda de entrenamientos, donde tuvieron lunes y martes libres en el Centro Deportivo Azul.

Con esto, el miércoles están nuevamente citados los jugadores en La Cisterna, donde no pararán hasta el duelo contra los Pumas en el estadio Calvo y Bascuñán.

Fernando Gago tomó decisiones con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U tendrá semana larga en Copa Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron los detalles de la calendarización de Universidad de Chile, que viene sufriendo con los parones del fútbol nacional.

Esto, porque ya venían de un receso en Fiestas Patrias, ahora estarán 10 días sin jugar, luego viene el duelo contra Antofagasta, Ñublense por la Liga de Primera, para tener un nuevo parón en el torneo.

“Si nosotros, por ejemplo, no jugamos y perdemos los próximos diez partidos, vas a decir, nos mató el parate”, explicó Gago al ser apuntado por cuánto afectará estos días al plantel de la U.

“Y si ganamos… Entonces, desde la planificación, está bueno, porque es trabajo, es volver a recuperar jugadores, volver a tenerlos, perdemos jugadores que no van a estar en ese partido, vienen de un viaje de selección, cuando vengan se van a reincorporar”, detalló.