El técnico Gago explica la agenda de los azules con tan solo cuatro partidos en el mes de octubre, además de un largo parón.

Universidad de Chile consiguió el paso a los cuartos de final de la Copa Chile, donde tendrá que enfrentar a Deportes Antofagasta, con un duelo inicial agendado para el 7 de octubre.

La U tras el receso de Fiestas Patrias para jugar los duelos ante Everton, ahora nuevamente tendrá una extensa semana de 10 días sin fútbol, teniendo en cuenta de que recién el 12 de octubre volverá a competir ante Ñublense por la Liga de Primera.

Algo que el técnico Fernando Gago tuvo una reacción tras el duelo del domingo en el Estadio Nacional, pero con una mirada asumiendo el desorden: “Yo creo, a ver, que no se puede hablar desde ahora, porque va a depender de resultados”.

Fernando Gago deberá ajustar los trabajos en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también El nuevo dolor de cabeza de Gago en la U: cambio de programación golpea a los azules

Gago ocupará el tiempo en recuperar su plantel

Universidad de Chile deberá esperar más de una semana antes de regresar a las canchas, para mentalizar su llave ante Everton, algo que afrontó Fernando Gago desde su punto de vista.

Según el medio Emisora Bullanguera, la U fue programada para el 7 de octubre ante Antofagasta en el norte y la revancha será el 21 del mismo mes en Santiago, lo que amplia los tiempos sin fútbol.

“Si nosotros, por ejemplo, no jugamos y perdemos los próximos diez partidos, vas a decir, nos mató el parate”, explicó al ser apuntado por cuánto afectará estos días al plantel de la U.

“Y si ganamos… Entonces, desde la planificación, está bueno, porque es trabajo, es volver a recuperar jugadores, volver a tenerlos, perdemos jugadores que no van a estar en ese partido, vienen de un viaje de selección, cuando vengan se van a reincorporar”, detalló.

Más allá de la incomodidad, asegura que sabrán ocupar bien el tiempo: “Entonces trataremos de acomodarlo y de llegar lo mejor posible a cada partido que tenemos que disputar”.

Los próximos partidos de U de Chile en octubre: