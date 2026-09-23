La Roja cayó en penales ante Venezuela y no pudo subir a lo más alto del podio en los Juegos Odesur.

Chile Fem no logró conseguir el oro en los Juegos Odesur y lamentó una dolorosa derrota ante Venezuela en la final. De todos modos, Luis Mena sacó cuentas alegres.

La Roja Sub 20 llegó a la definición del primer lugar con mucha esperanza y lo estaba ganando por la mínima, pero en los descuentos la Vinotinto les igualo el marcador. Con esto, debieron irse a lanzamientos penales, donde las llaneras fueron más efectivas.

La palabra de Luis Mena

Luis Mena ha generado bastantes críticas en la selección chilena femenina. El ex entrenador de Colo Colo estuvo al mando de esta Sub 20 y más allá de la amargura por no obtener el oro, sacó cuentas muy positivas por las jugadoras nacionales.

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“Sé que muchas veces la gente está ansiosa de resultados, pero van de la mano de un proyecto deportivo que vamos llevando a cabo y está dando frutos. A esta sub 20 nunca le había ido tan bien a nivel competitivo. La Sub 17 clasificó a un Mundial. La gente necesita resultados, pero también hemos visto muchas jugadores que se sumarán de a poco a la selección adulta y serán el futuro“, indicó Mena.

“Merecíamos un poco más, el fútbol no nos quiso premiar. Es una selección que se armó sobre la marcha, hay muchas dificultades, muchas de ellas ya están en los planteles profesionales. No tuvimos muchos microciclos, pero captaron rápido la idea. Y eso me pone muy contento“, lamentó el DT de La Roja.

Para el multicampeón con los Albos, la selección chilena se va de los Juegos Odesur de Santa Fe 2027 con un muy buen saldo. Incluso, destacó el buen ambiente interno que tuvo La Roja Femenina, algo que según él, los hinchas no aprecian.

“Ellas pueden adaptarse a los sistemas que pudimos armar. Se armó un grupo muy bonito de grandes jugadoras y grandes personas. Eso la gente no lo ve, pero creo que dejaron el nombre de Chile muy alto a nivel del fútbol femenino”, cerró Luis Mena.