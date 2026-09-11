Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Fernando Gago repasa a Pellegrini por su trabajo en U de Chile: “No me baso en su carrera por…”

DT azul fue consultado por la influencia del Ingeniero en su carrera como entrenador. Coincidieron en Real Madrid.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
DT azul recordó su trabajo con el Ingeniero.
© Photosport.DT azul recordó su trabajo con el Ingeniero.

Fernando Gago habló de todo en conferencia de prensa de U de Chile. El entrenador azul palpita el duelo clave en la lucha por el Chile 2, donde visitarán a Deportes La Serena, este domingo.

A la hora de ser consultado por su trabajo en el equipo, salió al baile el nombre de Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en Real Madrid. El DT azul repasó su experiencia con el Ingeniero, diciendo que “no me baso en la carrera de él por si logra un resultado, si no del tiempo y constancia que estuvo trabajando en muchos clubes”.

“Pero la constancia de trabajar muchos años en Europa, trabajé con él todo un año, tiene mucha capacidad y siempre es lindo que técnicos de este país tenga reconocimiento… Lo conozco cuando era joven y estaba en Argentina, está consagrado y mundialmente reconocido”, apuntó.

El partido entre La Serena y U. de Chile se puede apostar en JugaBet. Los azules pagan 1.95 si ganan, por lo que si le juegas 10 mil pesos ganas 19.500.

Gago avisa por las renovaciones en U de Chile

Fernando Gago fue consultado sobre las renovaciones de piezas clave en U de Chile. Con Eduardo Vargas como pilar de este año, el DT fue claro al decir que ya está todo en proceso.

Photosport

Photosport

Ya conversamos con todos, la idea es que se queden todos para seguir el proceso del club para eso tratar que todos renueven, seguir con el plantel y poder sumar refuerzos”, explicó.

En relación al partido de este domingo en el norte, el estratega argentino metió presión para ganar y seguir en carrera por el Chile 2. Ahí pelea palmo a palmo por el cupo con U Católica.

La decisión que toman en U de Chile con Octavio Rivero, pese a su regreso goleador

ver también

La decisión que toman en U de Chile con Octavio Rivero, pese a su regreso goleador

La Serena es un equipo trabajado, tiene variantes para jugar de muchas formas. Siendo local tratará de meter presión para quitarnos la pelota y tenemos que trabajar y proponer lo nuestro”, cerró.

Lee también
Millonario premio para el Betis de Pellegrini por regresar a Champions
ChampionsLeague

Millonario premio para el Betis de Pellegrini por regresar a Champions

Hinchas del Betis deliran con el Ingeniero Pellegrini: "No tenemos..."
Internacional

Hinchas del Betis deliran con el Ingeniero Pellegrini: "No tenemos..."

¿Lo pedirá en la Roja? Pellegrini regala una clase de cómo cuidar un triunfo
ChampionsLeague

¿Lo pedirá en la Roja? Pellegrini regala una clase de cómo cuidar un triunfo

Jugadores del Betis aman a Pellegrini: "Sabe de esto"
ChampionsLeague

Jugadores del Betis aman a Pellegrini: "Sabe de esto"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo