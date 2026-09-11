DT azul fue consultado por la influencia del Ingeniero en su carrera como entrenador. Coincidieron en Real Madrid.

Fernando Gago habló de todo en conferencia de prensa de U de Chile. El entrenador azul palpita el duelo clave en la lucha por el Chile 2, donde visitarán a Deportes La Serena, este domingo.

A la hora de ser consultado por su trabajo en el equipo, salió al baile el nombre de Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en Real Madrid. El DT azul repasó su experiencia con el Ingeniero, diciendo que “no me baso en la carrera de él por si logra un resultado, si no del tiempo y constancia que estuvo trabajando en muchos clubes”.

“Pero la constancia de trabajar muchos años en Europa, trabajé con él todo un año, tiene mucha capacidad y siempre es lindo que técnicos de este país tenga reconocimiento… Lo conozco cuando era joven y estaba en Argentina, está consagrado y mundialmente reconocido”, apuntó.

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Gago avisa por las renovaciones en U de Chile

Fernando Gago fue consultado sobre las renovaciones de piezas clave en U de Chile. Con Eduardo Vargas como pilar de este año, el DT fue claro al decir que ya está todo en proceso.

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“Ya conversamos con todos, la idea es que se queden todos para seguir el proceso del club para eso tratar que todos renueven, seguir con el plantel y poder sumar refuerzos”, explicó.

En relación al partido de este domingo en el norte, el estratega argentino metió presión para ganar y seguir en carrera por el Chile 2. Ahí pelea palmo a palmo por el cupo con U Católica.

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“La Serena es un equipo trabajado, tiene variantes para jugar de muchas formas. Siendo local tratará de meter presión para quitarnos la pelota y tenemos que trabajar y proponer lo nuestro”, cerró.