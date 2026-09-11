Con Vozinha y una tremenda sorpresa: la formación de Colo Colo para la “final” ante Concepción

El Cacique quiere volver a las victorias y Fernando Ortiz hace cambios de cara al partido ante el cuadro penquista.

Colo Colo vuelve a jugar en el estadio Monumental y sus hinchas agotaron las entradas para el partido ante Deportes Concepción, que se desarrollará este domingo, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Los albos tienen la idea de volver a las victorias, puesto que en la jornada pasada empataron con Huachipato, y necesitan los tres puntos para acercarse al título, el gran objetivo en 2026.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, ya tiene en mente la sorpresa de cara al duelo ante los penquistas, con varias novedades obligadas y también por decisión técnica.

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La posible formación de Colo Colo ante Concepción

Una de las grandes novedades es que Vozinha sigue como titular, debido a que Gabriel Maureira defenderá a la selección chilena en los Juegos Odesur.

Además, en la defensa hay novedades. Fernando Ortiz confirmó que Joaquín Sosa no está disponible, mientras que Jonathan Villagra sí está a disposición tras superar sus problemas físicos. En tanto, Iván Román sustituirá al suspendido Arturo Vidal.

Marcos Bolados asoma como titular en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En tanto, en ataque se perfila como gran novedad el regreso como titular a la Liga de Marcos Bolados, quien anotó ante Unión Española en la Copa Chile e ingresó en el complemento ante Huachipato.

De esta forma, el tentativo once de Colo Colo es con Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

En síntesis

Fernando Ortiz prepara la formación titular de Colo Colo ante Deportes Concepción por Liga de Primera.

prepara la formación titular de Colo Colo ante Deportes Concepción por Liga de Primera. Hinchas de Colo Colo agotaron las entradas del Monumental para la fecha 23 del torneo.

agotaron las entradas del Monumental para la fecha 23 del torneo. Iván Román sustituirá al suspendido Arturo Vidal en la defensa del equipo albo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera se jugará este domingo 13 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera