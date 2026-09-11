Tiene 32 años, juega en la primera división de Uruguay y repasó la escandalosa decisión institucional que la Banda Sangre tomó con 15 jugadores, incluido el chileno Paulo Díaz. "No sé por qué hubo tanto quilombo con eso", lanzó.

Antes de fichar en Colo Colo, donde jugó durante la temporada 2019, este volante central había sido un refuerzo de River Plate por petición expresa de Marcelo Gallardo. Pero nunca pudo ganarse un lugar indiscutido en el mediocampo de la Banda Sangre.

En el Cacique jugó ocho partidos y anotó una asistencia: un afortunado pase-gol que literalmente fue un rechazo. Pero Esteban Paredes transformó esa pelota en un golazo ante Palestino. Fue el tanto 215 del icónico goleador en la primera división chilena.

Pues bien, Rossi hoy en día milita en Danubio de Uruguay. Tiene 32 años y abordó la polémica más grande de 2026 que azotó a River: bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet, quien duró apenas cinco meses, la directiva tomó una decisión que generó muchas reacciones negativas.

Iván Rossi en acción por River Plate ante Colón de Santa Fe. (Foto: Getty Images).

La plana mayor liderada por Stefano Di Carlo separó a 15 jugadores del plantel y los envió a entrenar a un predio en Cantilo. En ese montón estaba el chileno Paulo Díaz, quien finalmente rescindió su vínculo en River y se integró al Atlanta United de la Major League Soccer.

En una entrevista que le concedió a Dupla Técnica, Rossi analizó en profundidad esta determinación. “No sé por qué hubo tanto revuelo con lo del container. Veo tanto quilombo con eso. Nosotros, cuando el técnico no nos tuvo en cuenta, íbamos a la tarde a Ezeiza y no salió en ningún lado”, aseguró el colorín mediocampista.

“Nos tocó estar con (Carlos) Auzqui, Tomi Andrade. Después de mí vinieron algunos más. Muchos estuvimos en esa situación. Tal vez porque ahora eran muchos y de nombre. O el hecho de que se cambien en un container, pero en River me pasó. No comparto porque me rompía los huevos ir a la tarde a Ezeiza. Yo era jugador de River”, añadió Rossi.

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El ex Colo Colo Iván Rossi desmenuza la gran polémica de River Plate en 2026

Iván Rossi sabe bien de equipos grandes, pues antes de llegar a Colo Colo había tenido un paso por River Plate que estuvo lejos de colmar sus expectativas y también las del club argentino. “Si te excluyen así tiene que ser porque te comportaste mal con el equipo”, aseguró.

“O porque declaraste cosas que no corresponden. No comparto que te separen del plantel por rendimientos. Jugué en Banfield y en Huracán, pero el mundo River es multiplicado al mil. Tienes tres meses buenos y estás saliendo en los diarios porque te quiere el Real Madrid”, añadió el exjugador de Platense y Juventud Las Piedras.

Y siguió. “Pero tienes dos partidos malos y eres el peor del mundo. Lo veo ahora de afuera. Hay chicos que no tienen la suerte de que les vaya bien o están en ese momento de mierda donde te equivocas y es gol. Son momentos de los jugadores”, afirmó también el bonaerense que tiene pasaporte italiano.

Iván Rossi en acción por River Plate, donde jugó 20 partidos oficiales. (Getty Images).

“Capaz si juegas en otro club no se dan cuenta de que hiciste una cagada. Te das cuenta más de grande lo que hacía o no aprovechar los momentos. Si quieres tener una carrera larga y buena, tienes que ser jugador 24/7. Ser profesional jugando en River o en la D”, añadió Rossi.

Palabras que sonaron a autocrítica. Y el exvolante del Cacique confirmó que así fue. “En River no me di cuenta dónde estaba. Pensé que era fácil llegar porque se me había dado en dos años. Después te das cuenta que no y lo valoras más tarde. Es la inconsciencia de uno de no saber dónde está”, afirmó.

“(Marcelo) Gallardo me pedía que me entrenara bien o que si no me tocaba jugar, que entrenara al palo. Había veces que me enojaba y no entrenaba bien. Son cosas de pibe boludo. Piensas que las sabes todas y después de grande te das cuenta que no. Si no cambias en River empiezas a bajar. No tienes piso y puedes ir a cualquier lado”, cerró Iván Rossi. Ufff…

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