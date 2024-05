Ex Colo Colo vive un drama y toma una drástica decisión: "Me anoté en periodismo deportivo"

Muchos jugadores argentinos han pasado por Colo Colo, algunos con más éxitos que otros, y en el actual plantel albo hay varios trasandinos.

El segundo semestre de 2019 uno de los refuerzos que tuvo el Cacique fue el ex volante de River Plate Iván Rossi, quien tuvo un breve paso el estadio Monumental.

El zurdo no lo pasa bien, porque luego de defender la camiseta de Platense en 2023 se quedó sin equipo y no ha podido trabajar en 2024, por lo que tomó una drástica determinación y se inscribió para estudiar periodismo deportivo.

La nueva vida de Iván Rossi

El ex albo conversó con TyC Sports y explicó está yendo al sicólogo para poder llevar de mejor forma el duro momento por el que atraviesa.

“Se hace duro. Me afecta estar cinco meses sin jugar (el final de la Copa de la Liga pasada con Platense no lo disputó por una mononucleosis), pero la llevo bien con la psicóloga, me ayuda a no tener los bajones que venía transitando. Tuve ofertas, por suerte, aunque algunas las rechacé y las otras las estamos viendo”, indicó Iván Rossi.

“Esperé algo de afuera que después no se terminó dando por diferentes motivos. Tengo una mujer y una hija, entonces evalúo desde otro punto de vista”, agregó.

Rossi jugando por Colo Colo ante la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Luego, contó qué hace en su tiempo libre: “empecé a estudiar y arranqué el psicólogo. Eso es lo que tomo como positivo de este parate porque con la vorágine del fútbol no se puede. Acá en Argentina no es tan común, pero cuando estuve en Junior concentraba dos días antes del partido, pasaba mucho tiempo ahí o viajando. Esto me dio la chance de hacer otras cosas que antes no podía y por eso me anoté en periodismo deportivo. Tenía ganas desde antes, pero ahora cuento con más momentos libres. Un rato estoy con mi hija, entreno por la tarde o noche, pero a la mañana aprovecho para hacer cosas de la facultad o hablar con la psicóloga”.

Iván Rossi espera una opción y quiere que sea del exterior, por lo que un regreso a Chile no sería descabellado.

