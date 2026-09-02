El delantero albo se unió a la "lucha" de Arturo Vidal, quien puja porque ahora se vean las renovaciones, luego que Blanco y Negro avisara que lo verían a fin de año.

Javier Correa es el nombre del momento en Colo Colo. Y para bien y para mal, ya que además de su racha goleadora, fuera de las canchas sus dichos y acciones traen coletazos en el equipo.

Recientemente el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al jugador con dos partidos de suspensión por sus gestos obscenos ante U de Chile. Tras eso, Correa participó de una transmisión en vivo con Arturo Vidal y no se guardó nada.

Uno de los temas que tiene molesto al King es que no se le han acercado a renovarle contrato, que vence a fin de año. Por eso no habla con la prensa y el propio Javier Correa habló de la situación.

Javier Correa le tira la pelota a ByN

Sin ánimos de tirarle un palo a sus jefes, pero haciéndolo igual, Javier Correa habló de las renovaciones que espera en Colo Colo. El delantero albo le puso tarea a Aníbal Mosa y compañía.

Vidal y Correa esperan señales por la renovación en Colo Colo.

“Tienes que mantener la mayoría de los chicos, hay contratos en juego, no le quiero meter presión al jefe. Ojalá nos vaya bien y siga todo como venimos”, lanzó el argentino.

En relación a su buen nivel, Arturo Vidal lo propuso para la selección chilena, aunque Correa fue categórico. El “9” albo dijo que “no me dan los años, amigo. me quedan 3 años mas en Chile”.

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“A los 38 ya está, que jueguen los pibes, tenemos a “Raicrack (Raipán), que es buen cabro. Ojalá no lo mufemos, pero tiene un techo muy alto y nosotros estamos para ayudarlo, es un chico que escucha”, cerró.