Javier Correa es el nombre del momento en Colo Colo. Y para bien y para mal, ya que además de su racha goleadora, fuera de las canchas sus dichos y acciones traen coletazos en el equipo.
Recientemente el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al jugador con dos partidos de suspensión por sus gestos obscenos ante U de Chile. Tras eso, Correa participó de una transmisión en vivo con Arturo Vidal y no se guardó nada.
Uno de los temas que tiene molesto al King es que no se le han acercado a renovarle contrato, que vence a fin de año. Por eso no habla con la prensa y el propio Javier Correa habló de la situación.
Javier Correa le tira la pelota a ByN
Sin ánimos de tirarle un palo a sus jefes, pero haciéndolo igual, Javier Correa habló de las renovaciones que espera en Colo Colo. El delantero albo le puso tarea a Aníbal Mosa y compañía.
“Tienes que mantener la mayoría de los chicos, hay contratos en juego, no le quiero meter presión al jefe. Ojalá nos vaya bien y siga todo como venimos”, lanzó el argentino.
En relación a su buen nivel, Arturo Vidal lo propuso para la selección chilena, aunque Correa fue categórico. El “9” albo dijo que “no me dan los años, amigo. me quedan 3 años mas en Chile”.
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“A los 38 ya está, que jueguen los pibes, tenemos a “Raicrack (Raipán), que es buen cabro. Ojalá no lo mufemos, pero tiene un techo muy alto y nosotros estamos para ayudarlo, es un chico que escucha”, cerró.