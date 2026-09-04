El experimentado golero de Colo Colo conversó con Mano de Piedra y zanjó todas las informaciones que surgieron a su pasado como conductor de autobuses e incluso profesor de vóleibol.

Luego del furor que hizo en el Mundial 2026, surgieron varias informaciones en torno a la vida fuera del fútbol que había hecho Vozinha, entre ellas un rumor que llegó lejos. Que había tenido un trabajo de electricista. O incluso que había sido chofer de autobús. Ni hablar del supuesto pasado como profesor de vóleibol.

Pues bien, en una entrevista exclusiva que le dio al sitio de Colo Colo, donde conversó con Fernando González, el meta de Cabo Verde aclaró todas esas informaciones. “Nunca trabajé. Hubo muchas noticias con eso”, aclaró de inmediato Vozinha.

Vozinha tras su debut en los albos frente a la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Desde que terminé la escuela en Cabo Verde, el fútbol no es profesional. Es semi profesional. Pero pagaban mucho para vivir ahí”, manifestó el experimentado golero de 40 años, quien apunta a ser titular en el duelo que los albos tendrán ante Huachipato en la fecha 22.

Y prosiguió con esa aclaración. “Todo mi tiempo podía dedicarlo al fútbol. No es bueno para Cabo Verde, cuando terminas no tienes dinero ni para dónde ir. Pero para el momento era muy bueno lo que ganaba. Podía organizarlo y tener una buena vida”, dijo Vozinha ante la sorpresa de Feña González.

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Vozinha desmiente de plano el rumor de su pasado como chofer, electricista y profesor

Ya aclarado ese rumor, Vozinha repasó su trayectoria futbolística luego de salir de Cabo Verde. “En Angola jugué tres años, me abrió las puertas del fútbol profesional. Y ahí logré abrir las puertas de la selección nacional”, repasó el guardavalla de su paso por el Progresso.

Vozinha en la selección de Cabo Verde, donde suma 92 partidos. (Michael Reaves/Getty Images).

“Había ido mientras estaba en Cabo Verde, pero nunca había jugado. Fueron tres temporadas muy buenas ahí. Después de terminar el contrato en Angola, quise ir a Europa. Pero la temporada de allá es como acá, de enero a diciembre. Y en el mercado de invierno es difícil para un portero entrar”, le contó Vozinha a Mano de Piedra.

Y prosiguió con su historia. “Me quedé seis meses en Cabo Verde, tuve que jugar amateur nuevamente. Y luego conseguí club en Moldavia, fue mi primer contrato en Europa. Lo más importante para mí era entrar ahí para crear algo más grande. Fue muy positivo”, expuso el golero sobre su estadía en el Zimbru Chisinau.

“El equipo luchó para ser campeón. No lo consiguió, pero clasificó a las rondas previas de la Europa League. Y al año siguiente fui al Gil Vicente de Portugal. Fue una época muy buena, saqué siete penales en una temporada. Me ayudó mucho. Apareció un equipo chipriota y me hizo todo sentido ir allá”, aseguró Vozinha.

Agregó más antecedentes. “Era un equipo que luchaba por títulos y siempre estaba en las preliminatorias de la Europa League. Fui muy feliz, gané una copa, fue donde más jugué. El país donde más disfruté jugar. Además es una isla, me sentí como en casa”, cerró Josimar Dias con ese recuerdo imborrable de su largo camino para llegar a Pedrero.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026?

Colo Colo visitará a Huachipato este domingo 6 de septiembre en el estadio Ester Roa Rebolledo. El partido se jugará a contar de las 17 horas y tendrá el arbitraje de Gastón Phillippe.