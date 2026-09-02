El King tuvo una nueva noche de streaming en su canal, donde aprovechó de mandar un palo a la dirigencia por su nuevo vínculo.

Uno de los temas que tiene pendiente Colo Colo en la temporada es la conversación para renovar el contrato de Arturo Vidal, algo que la dirigencia de Blanco y Negro confirmó que verá recién al finalizar la temporada.

Pese a tener más de una mano con el título de la Liga de Primera 2026, con 16 puntos de ventaja contra U de Chile, el King bromea por la demora en la charla para extender el vínculo.

Por lo mismo, fue en su programa de YouTube, donde, junto con Javier Correa, aprovecharon de mandar una señal de alerta, pero en un tono de broma para la dirigencia.

Vidal y Correa esperan señales por la renovación en Colo Colo.

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Vidal bromea con la renovación en Colo Colo

Arturo Vidal tuvo una nueva transmisión de streaming en sus cuentas personales de plataformas, donde estuvo acompañado por su compañero de Colo Colo, Javier Correa.

Fue dentro de la charla donde se tocó el tema de la renovación de contrato, teniendo en cuenta de que el King, además del propio argentino, tienen vencimineto al final de la temporada.

“Estamos esperando, con la mitad del tarro puesta en la cabeza, no han pagado el internet, no ha pagado nadie en Colo Colo y no me han llamado”, comentó entre bromas.

Pese a todo, asegura que, tal como dice la dirigencia, primero están enfocados en lograr ser campeones: “Pero felices, cumpliendo a la gente lo que les debíamos desde el año pasado”.

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