Marcelo Ríos es toda una referencia en el tenis sudamericano y por esta razón, el argentino Juan Martín del Potro tuvo palabras para el mejor jugador chileno de la historia.

En tiempos de US Open, es imposible no recordar la hazaña de Del Potro. La Torre de Tandil es el último jugador no europeo en ganar un Grand Slam y lo hizo venciendo ni más ni menos que a Roger Federer en Nueva York en el año 2009.

¿Chino Ríos o Juan Martín del Potro?

Pese a que Marcelo Ríos se retiró joven, aquejado por lesiones, dejó una huella imborrable en el tenis. De hecho, fue el primer sudamericano en ser número 1 del mundo. Juan Martín del Potro no dudó en elogiar las condiciones del Chino.

“El Chino es un jugador talentosísimo, de esos que se disfrutaba mucho ver jugar. Era zurdo, hacía cosas maravillosas“, indicó el argentino en conversación con Clay. Para la Torre de Tandil, no hay dudas de que el chileno hizo historia para el tenis de este lado del planeta.

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“Siempre recordamos cuando se convierte en el número uno ganando el torneo de Miami, que en aquella época era llamado el quinto Grand Slam. El Chino ha sido uno de los grandes del tenis latinoamericano“, indicó el argentino.

Muchos le cuestionan a Marcelo Ríos el no haber ganado un Grand Slam pese a ser número 1 del mundo. Juan Martín del Potro no llegó a la cima del tenis, pero tiene al US Open en sus vitrinas. Por esto, fue consultado sobre qué es más importante y dejó una sincera reflexión respecto a esta comparación.

Chino Ríos fue el primer sudamericano en ser número 1 del mundo. Imagen: Getty

“No lo sé, deberías preguntarle a los fans. Creo que las dos cosas son memorables, son logros con los cuales uno entra en la historia del deporte. Eso es muy personal. Yo siempre soñaba con ganar el US Open desde muy chico, y es loco, pero el único Grand Slam que pude ganar justamente es el US Open. Eso para mí tiene un valor inmenso“, cerró el campeón de Copa Davis.