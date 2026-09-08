Los Albos están a un paso de abrochar su regreso al torneo de clubes más importante de América.

Colo Colo está muy cerca de ganar el título en el fútbol chileno y con esto, clasificar a la Copa Libertadores 2027. Claro que no todo es bueno para los Albos respecto a esto.

Los dirigidos por Fernando Ortiz han tenido una temporada brillante. Si bien comenzaron el año con más dudas que certezas, hoy disfrutan un presente inmejorable. Están a un par de triunfos de poder dar la vuelta olímpica en la Liga de Primera.

La sanción que se le viene a Colo Colo

De no suceder una catástrofe deportiva, Colo Colo será campeón del fútbol chileno. Los 14 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, hacen que sea muy difícil que el título se les escape de las manos.

Con la copa casi en el bolsillo, lo que viene para los Albos es disputar la Copa Libertadores. Estar entre los mejores de América siempre trae consigo la presión de conformar un plantel a la altura del desafío, aunque tendrán un duro contratiempo que solucionar.

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Resulta que Colo Colo todavía tiene vigente el castigo de los incidentes ocurridos ante Fortaleza en 2025 tras la muerte de dos hinchas en el Estadio Monumental. Los de Macul recibieron cinco partidos en condición de local sin poder recibir público.

Los Albos ya cumplieron dos encuentros de castigo: ante Racing y Atlético Bucaramanga en la Libertadores pasada, pero todavía tienen tres encuentros pendientes. Justo coincide con los duelos correspondientes a una hipotética fase de grupos de 2027.

Colo Colo todavía arrastra la sanción de los incidentes ante Fortaleza. Imagen: Photosport

Hace un tiempo, Aníbal Mosa aseguró que intentarían reducir este castigo basados en las nuevas configuraciones de seguridad que han implementado en el Estadio Monumental. Por ahora, Colo Colo jugaría sin público la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.