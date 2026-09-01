Universidad de Chile dispone de una jornada doble de fútbol para que sus hinchas puedan vivir una fiesta en familia.

Universidad de Chile tropezó dos veces seguidas en la Liga de Primera y quedó muy lejos de poder pelear el título ante Colo Colo, que ahora se encuentra a 16 puntos de distancia.

A pesar de eso, esperan un apoyo incondicional por parte de la hinchada para jugar contra Coquimbo Unido el sábado, en el Estadio Nacional, en el que habrá una fiesta deportiva del club.

Esto porque antes del encuentro ante los piratas, el elenco femenino jugará de preliminar contra Huachipato, a las 17 horas, por lo que se espera una reunión familiar.

“Este sábado nos volvemos a juntar en el Estadio Nacional para vivir una tarde azul en jornada doble”, es la invitación que extendió el club laico en sus redes sociales.

La U pelea con la Católica en ambas tablas

Universidad de Chile tiene a Universidad Católica como el contrincante más duro tanto en la liga masculina como en la femenina.

Los cruzados, tras ganarle a O’Higgins, pillaron al Bulla en el 2° puesto de la Liga de Primera y se espera que sea una recta final al rojo vivo para definir el clasificado a Copa Libertadores 2026.

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En tanto, en la liga femenina la U marcha tercera a cuatro unidades de la UC, escuadra que esta temporada ha subido muchísimo su nivel.

Eso sí, en este torneo hay playoffs más adelante. Los 8 equipos que ocupen las primeras posiciones clasificarán a la fase final por el título, donde jugarán en el formato de llaves a eliminación a partidos de ida y vuelta, salvo la final que es a partido único.