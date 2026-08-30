El Romántico Viajero lo está pasando pésimo en el Ester Roa tras los goles de Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman.

Universidad de Chile busca sanar sus heridas tras perder en el Superclásico ante Colo Colo. Los azules visitan a Universidad de Concepción en el Ester Roa, en un duelo clave en la lucha por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2027.

Lamentablemente este duelo válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026 el equipo de Fernando Gago lo empezó de la peor forma posible.

Recién iniciado el compromiso el venezolano Bianneider Tamayo bajó con una torpe falta a Jeison Fuentealba dentro del área. El árbitro Diego Flores no dudó en cobrar penal, acción que fue intercambiada por gol por el mismo Fuentealba para abrir la cuenta.

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Minutos más tarde a los 17′ Cecilio Waterman aprovechó una contra mortal para anotar el 2-0 a favor del Campanil, que con esta victoria transitoria suma tres puntos de oro en la lucha por la permanencia.

Los goles del Campanil para el 2-0 transitorio sobre Universidad de Chile

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El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido el sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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El próximo partido de Universidad de Concepción

Por su parte el Campanil se pondrá al día en la Liga de Primera 2026 ante Coquimbo este miércoles 2 de septiembre a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En síntesis