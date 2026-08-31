El juez Diego Flores consignó una nueva jornada de reclamos de los fanáticos azules, los que esta vez detuvieron el partido.

Universidad de Chile no sólo lamentó la derrota por un marcador de 2-1 ante Universidad de Concepción, por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, porque ahora también hay una denuncia en su contra.

Fue el árbitro Diego Flores quien redactó el informe del encuentro disputado en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo, donde apuntó a la barra de los azules por comportamiento.

“Al minuto 81 simpatizantes de Universidad de Chile, ubicados en la galería sur, activan un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos. Se activa protocolo de locución y seguridad privada procede al retiro de las bengalas, reanudando el partido la minuto 86″, explicó.

U de Chile mira atenta lo que diga el Tribunal tras los fuegos artificiales en Concepción. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

El detalle de la denuncia sobre U de Chile

Diego Flores no dejó nada sin revisar en el informe del partido que Universidad de Concepción venció por 2-1 a Universidad de Chile, con una denuncia que llevará a los azules al Tribunal de Disciplina.

“Al momento de la salida protocolar de los equipos, simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur percutan un número indeterminado de bombas de ruido y pirotecnia”, destacó.

“Desde la tribuna Andes encienden una bengala. Al min 81 simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur, activan un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas, las cuales fueron lanzadas a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos. Se activa protocolo de locución y seguridad privada procede al retiro de las bengalas, reanudando el partido la minuto 86″, precisa.

Con esto, la U entra en alarma por el comportamiento de sus hinchas, que vienen hace varios partidos reclamando en contra de la dirigiencia de Azul Azul en todos los estadios.

Revisa la protesta en Concepción: