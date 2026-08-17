Tiene 20 años, se formó en Cobreloa aunque estaba en Fortaleza de Brasil, club donde emigró tras haber tenido una chance de recalar en el Cacique. ¡Tiene nuevo club y es uno muy complicado en la primera división!

El mercado de fichajes del fútbol chileno quedó cerrado, al menos para incorporar jugadores adultos. Pero todavía está permitido sumar juveniles que puedan ser inscritos como Sub 21. Tal es el caso de este extremo de 20 años formado en las inferiores de Cobreloa.

Se trata de un futbolista que hace poco estuvo a punto de ser refuerzo de Colo Colo, pero finalmente optó por emigrar al Fortaleza de Brasil. Las referencias son para Tomás Roco, quien pronto tendrá un nuevo desafío en la máxima categoría del balompié criollo.

Así lo informó la periodista Francisca Vargas a través de su cuenta de X. “Será jugador de Universidad de Concepción. Llegará en los próximos días a sumarse al elenco de la Nona Muñoz”, aseguró la comunicadora en la exred social del pajarito.

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“Sería préstamo con opción de compra”, añadió Vargas sobre esta nueva incorporación para el Campanil, que se complica cada vez más en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. De hecho, la UdeC suma seis partidos sin ganar, incluidas cuatro derrotas consecutivas.

Tomás Roco en acción por el Fortaleza de Brasil. (Captura Instagram).

Tomás Roco, la sorpresa de Universidad de Concepción en el mercado del fútbol chileno

Así las cosas, Universidad de Concepción sigue con las movidas sorpresivas en el mercado del fútbol chileno. Y Tomás Roco engrosará un plantel que parece haber entrado en un espiral negativo. Ni siquiera el retorno de la Nona Muñoz provocó el remezón esperado.

Pero Roco sueña con desplegar su talento en la máxima categoría nacional, aunque ya tiene experiencia en la primera división: jugó ocho encuentros con Cobreloa, donde anotó un gol y regaló dos asistencias en la temporada 2024, cuando los Zorros del Desierto descendieron a la Primera B.

Tomás Roco aguanta la marca de Eugenio Mena de Universidad Católica. (Pedro Tapia/Photosport).

La mayor parte de la presencia de Roco en el Fortaleza la hizo en el equipo Sub 20, donde incluso logró un título: pero en el equipo adulto del León del Pueblo sólo jugó un encuentro, según el dato reportado por Transfermarkt. De todas maneras, ganas le sobran para reforzar al Campanil.

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Así va U de Concepción en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Concepción suma 19 puntos en 18 partidos jugados al cabo de 19 fechas: tiene pendiente un duelo ante Coquimbo Unido por la 16° jornada de la Liga de Primera.