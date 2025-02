El mercado de pases de Colo Colo sigue activo y en las próximas horas podría sumar un nuevo delantero. Esto trata del joven Tomás Roco que llegaría al elenco de proyección del Cacique y sería una alternativa para Jorge Almirón para cumplir con la regla del sub 20.

Sin embargo, las negociaciones podrían extenderse más de lo esperado. Esto debido a que desde Cobreloa reclaman los pagos pendientes a Blanco y Negro. Lo que ha pausado la llegada del joven jugador de 18 años.

Pero la paciencia en el cuadro minero se agota rápidamente y desde la directiva hicieron un potente llamado para que en Colo Colo finiquiten luego el tema.

“No nos responden el teléfono. Ellos no responden correos, no contestan el teléfono, habría que ir a hacer una encerrona al estadio para que hablen“, expresó el vicepresidente de Cobreloa, Ignacio Mehech, a Radio Cooperativa.

Tomás Roco busca su llegada a Colo Colo

¿Cuánto tiene que pagar Colo Colo por Tomás Roco?

Según el medio citado, los montos que debe pagar Colo Colo son dos ítems. Primero se exigen 90 mil dólares por los derechos de formación de Tomás Roco. A esto se suma que Cobreloa exige el pago de la última cuota por Ignacio Jara, lo que serían 150 mil dólares.

Montos que de ser saldados permitirán la llegada del delantero a el Estadio Monumental. Además se indicó que el jugador ya está en Santiago a la espera de su traspaso.