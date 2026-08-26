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Fútbol Chileno

Colo Colo no denunció: el gesto de Chelo Díaz el 2025 que sale al baile tras el “Correazo”

Tras la denuncia de Universidad de Chile contra Javier Correa, en Colo Colo recuerdan que el año pasado dejaron pasar un gesto de Chelo Díaz.

Por Felipe Escobillana

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El año pasado este gesto de Marcelo Díaz quedó sin sanción
© TNTEl año pasado este gesto de Marcelo Díaz quedó sin sanción

Universidad de Chile denunció a Javier Correa al Tribunal de Disciplina tras su celebración luego de haber ganado 2-1 el Superclásico en el Estadio Nacional.

Un hecho que cayó de mala manera en Colo Colo, más después de que Aníbal Mosa señalara en las últimas semanas que tenía muy buena relación con Cecilia Pérez, su par en el Bulla.

En los albos además señalan que está totalmente fuera de lugar considerando un hecho que sucedió el año pasado, en el encuentro donde la U le ganó 2-1 a Colo Colo en Ñuñoa.

En ese encuentro, a los 73′ Marcelo Díaz comete una infracción a Alan Saldivia, que le significó ganarse una tarjeta amarilla.

Cuando el jugador de Colo Colo se para y le dice algo, el futbolista de la U le responde a varios metros de distancia llevándose la mano derecha a sus genitales.

El gesto de Díaz el año pasado que quedó sin sanción

El gesto de Díaz el año pasado que quedó sin sanción

En Colo Colo se molestan con la U

El árbitro Piero Maza no consideró que fuera grave y dejó pasar la jugada. Lo mismo el VAR. En Colo Colo tomaron una decisión similar: a pesar de que existía el video (la imagen está en el minuto 8:56), no quisieron hacer la denuncia.

Por lo mismo es que sienten que se ensucia el torneo con este tipo de denuncias, entendiendo que el partido se jugó en la cancha y todo debió quedar ahí.

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Correa deberá presentarse el próximo martes ante el Tribunal, donde hará sus descargos y seguramente negará que el su festejo haya sido contra la gente de la U de Chile.

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