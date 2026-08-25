El Rey elogió mucho las condiciones del "9", figura de Colo Colo en el Superclásico 200. Incluso un punto negativo lo vio como una cualidad que beneficia al Cacique.

Arturo Vidal elogió las cualidades de Javier Correa prácticamente desde la llegada del atacante argentino a mediados de 2024. Y mantiene sus dichos. Sobre todo después del Superclásico 200 que Colo Colo ganó por 2-1 ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

El “9” de los albos fue la gran figura del encuentro. Hizo la asistencia al gol de taco de Álvaro Madrid con un preciso pivoteo. Por si eso fuera poco, anotó el tanto de la victoria con un cabezazo muy bien ubicado que dejó como una reacción estéril el tardío vuelo de Gabriel Castellón.

Además, el cordobés de 33 años creó harto peligro en la zaga del Romántico Viajero. Todo eso fue desmenuzado vía streaming por el Rey, quien ovacionó las condiciones de su compañero. “Javi le puede pegar con la derecha o la izquierda. Desde el día que llegó, lo dije: es un delantero de otro nivel”, recordó Vidal.

Arturo Vidal felicita a Correa en el Superclásico 200 vs Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

“Ni se acomoda y saca un zurdazo. Este tiene estilo europeo, siempre le pregunto por qué un jugador así no jugó en Europa. Con el talento que tiene, la fuerza que tiene”, aseguró el King, quien conoce bien el Viejo Continente: tuvo exitosos pasos en la Juventus y el Inter de Italia, el Bayern Múnich de Alemania y el Barcelona de España.

Otro festejo de Vidal con Javier Correa en el Cacique. (Andrés Piña/Photosport).

Y no se quedó ahí. “Es un toro, tiene así unas piernas, es grande, es metedor. Se entrena bien”, afirmó Arturo Vidal, quien incluso un defecto de Correa valoró. La cantidad de veces que termina en posición de adelanto durante un partido. Algo negativo producido por una característica positiva.

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Vidal desmenuza el juego de Javier Correa: “Te obliga a que le tires la pelota”

Arturo Vidal sabe que Javier Correa es muy arriesgado para tratar de evitar la posición de adelanto. Y tiene claro que no siempre lo consigue. “Casi siempre está muy offside, pero tiene muchos movimientos”, aseguró el Rey, quien conoce a la perfección las características del “9”.

“Quiere picar siempre, juega al límite. Es un jugador que uno necesita, no es los delanteros que miran y esperan. Correa es lo contrario, te obliga a que le tires la pelota”, sentenció el Rey sobre el exdelantero de Racing Club de Avellaneda y el Atlas de México, entre otros clubes.

Javier Correa tuvo un picante cruce con Matías Zaldivia en el Superclásico 200. (Andrés Piña/Photosport).

Por lo pronto, Correa no será titular para el duelo vs Unión Española por el Grupo E de la Copa Chile, donde los albos ya están clasificados. Aquel partido marcará el esperado debut de Vozinha y tendrá a Maximiliano Romero como punta del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

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