El King abrió un secreto de la interna de los albos en el Monumental, con divertidos sobrenombres de sus compañeros.

Arturo Vidal tuvo una divertida interacción con sus seguidores en el canal de YouTube, donde analizó la victoria de Colo Colo por un marcador de 2-1 ante Universidad de Chile en el Superclásico.

Fue entonces cuando comenzó a nombrar a sus compañeros por apodos para explicar algunas jugadas, lo que de inmediato provocó la reacción para que explicara quién era cada compañero.

En ese instante tuvo que empezar a revelar los apodos internos en el camarín de los albos en el estadio Monumental, que van desde la “Vieja”, el “Chino” y el “Toro”: “Es más fácil así”.

Arturo Vidal le pone apodos a todos en Colo Colo. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Los apodos del camarín de Colo Colo

Arturo Vidal refleja el grato ambiente en la interna de Colo Colo, quienes ya se prueban la corona como campeones de la Liga de Primera 2026, al sacarle 13 puntos de ventaja a la U.

Por lo mismo, fue en un divertido momento que el King explicó alguno de los sobrenombres que tienen en la interna del camarón de los albos, con algunos que sacaron risa.

Estos iban desde el “Bigote” Joaquín Sosa, el “Jonita o Jona” para Jonathan Villagra, el “Flaco” Jeyson Rojas, “La Vieja” Víctor Felipe Méndez y el “Toro” Javier Correa.

Otros un poco más obvios, como simplemente Diego a Ulloa, Lautaro a Pastrán, Álvaro a Madrid, además de “Chino” para Leandro Hernández, uno que se metió en el corazón del camarín albo.