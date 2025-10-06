Nicolás Córdova no ha sabido manejarse bien mediáticamente en los últimos días en pleno Mundial Sub 20, provocando mucho debate por sus declaraciones.

Primero al argumentar que según sus métricas la selección Sub 20 de Chile juega bien, a pesar de los malos resultados. Y luego al pedir que “valoren que hay un DT chileno que habla con argumentos”, algo que molestó en el Colegio de Entrenadores.

Su presidente, Carlos Ramos, atendió el llamado de RedGol y sostuvo que está en desacuerdo con Córdova. “Pienso que se equivoca. Alguien dijo por ahí, de manera muy cierta, que cuando te enojas, pierdes. Y es verdad”, manifiesta en primera instancia.

“Creo que entrar en conflictos de diálogo, con ese nivel de prepotencia no es grato para escucharlo. No es grato escuchar eso de un colega. El respeto debe estar por sobre todo”, estableció.

Carlos Ramos criticó la actitud de Córdova hacia sus colegas

Nicolás Córdova es critica por Carlos Ramos

Luego manifestó el ex jugador de Audax Italiano que “es un momento difícil para él, se puede entender, pero un técnico no debe salirse de las casillas de esa forma. El discurso hiere a los demás colegas. De ahí parte todo, que haya un respeto hacia lo colectivo”.

Publicidad

Publicidad

“Hay otra forma de plantear tus ideas futbolísticas, tácticas, estratégicas. Pero no con una opinión que pueda lastimar a los demás“, estableció por esas palabras en las que pareció ponerse por encima del resto.

Sobre el asunto de las métricas, asegura que “esto no es nuevo, hay otros casos parecidos en los que se quiere comparar el material humano. Per el tema es simple: si nos vamos a comparar con los europeos, africanos o con atletas morenos, somos diferentes, es otro biotipo”.

ver también ¡A lo Pepe Cortisona! Jugador de la Sub-20 de Argentina molesta a los hinchas chilenos: “Me agarró una picazón…”

“El fútbol es muy simple y Manuel Pellegrini, de quien soy su admirador, lo ha dicho. Lo fundamental pasa por las cualidades técnicas y físicas del jugador. Eso se adquiere con la competencia interna, eso es lo que echamos de menos”, estableció.

Publicidad

Publicidad

Añade Ramos que “lo más simple es cruzar la cordillera y al otro lado están los campeones del mundo, que no son tan distintos a nosotros. Lo distinto de ellos es su cultura futbolística, con campeonatos competitivos. El tema está ahí. La competencia fuerte genera nuevos valores futbolísticos. Sin esa exigencia, no va a pasar nada. Hay que mirar lo que es Sudamérica, mirar a Ecuador, Colombia, Argentina. Estamos cerquita”.