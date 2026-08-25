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Superclásico

“Ganó el mejor”: Lucas Cepeda no olvida a Colo Colo y habla del Superclásico

El futbolista del Elche aseguró que vio el clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, lo que demuestra que guarda cariño por el Cacique.

Por Felipe Escobillana

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Lucas Cepeda no olvida a Colo Colo
© Kenotrotamundos/PhotosportLucas Cepeda no olvida a Colo Colo

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile tuvo mucho foco en el fútbol internacional, pues la presencia de Vozinha en los albos hizo que se transmitiera en México y Brasil.

La atención también llegó hasta a Europa, aunque por la presencia que hay en el Viejo Continente de ex jugadores de Colo Colo. Uno de ellos Lucas Cepeda, que emigró a comienzo de año hacia el Elche.

A pesar de estar enfocado en La Liga, donde acaban de perder 5-0 ante Barcelona, el zurdo sigue de cerca la realidad de lo que pasa con su ex equipo.

Cepeda aseguró que Colo Colo es “el mejor”

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Quien logró captar una escueta reacción de Cepeda sobre lo que sucedió entre Colo Colo y Universidad de Chile fue el corresponsal de Redgol en Europa, Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El periodista constantemente está cerca del futbolista en Elche y le consultó sobre su sensación por lo ocurrido en el Estadio Nacional. Y un sonriente Cepeda se mostró contento.

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Ganó el mejor”, señaló informado por el triunfo de 2-1 de Colo Colo, que le permitió sacarle 13 puntos de ventaja a la U de Chile en la lucha por el título.

Cepeda ahora deberá enfocarse en lo que será el duelo del viernes entre Elche y Racing de Santander, a la espera de poder ser titular por primera vez en La Liga esta temporada.

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