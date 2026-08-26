Luego de la destacada actuación del chileno en el triunfo ante Leicester City por Carabao Cup, el técnico Gary O'Neil destacó la evolución del volante: "necesitas jugadores así".

El volante chileno Marcelino Núñez fue la figura consular en la victoria del Ipswich Town por 3-1 ante Leicester City, en duelo por la segunda ronda de la Carabao Cup, al anotar dos goles, uno de ellos desde casi la mitad de la cancha.

Precisamente esa acción que lo pone sin dudas como candidato al premio Puskás 2026 generó una particular reacción en su entrenador, Gary O’Neil, que en diálogo con los canales oficiales del club expresó su sentir por la acción del nacional.

“¡No pensé que fuera la mejor decisión, para ser honesto! Tampoco los compañeros que estaban entrando solos al arco. Pero mientras puedas meterla en el arco, nadie puede discutirlo. Así que sí, fue una buena decisión al final”, reconoció el DT de Ipswich sobre la acción de Marcelino.

DT de Ipswich tapó en elogios a Marcelino Núñez

O’Neil no quedó allí en sus palabras al chileno y destacó su evolución dentro del equipo, al decir que “le tomó un tiempo ponerse en marcha en la pretemporada. Quizás sea porque le estamos pidiendo que haga cosas diferentes. Tenía la convicción de que empezaría a mostrarse después de la pretemporada. Y lo ha hecho”.

El técnico de Ipswich alabó el impacto que genera Marcelino Núñez en el plantel, donde indicó que “es increíble la energía que tiene. Nunca para. Es un chico increíblemente humilde que simplemente trabaja y trabaja. Necesitas jugadores así en tu grupo“.

“Además de eso, tuvo dos grandes momentos de calidad esta noche, que obviamente cambiaron el partido para nosotros”, finalizó su análisis el entrenador inglés sobre el futbolista con raíces en Universidad Católica.

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El próximo desafío del chileno

Para ratificar su buen momento con Ipswich Town, este domingo 30 de agosto el equipo de Marcelino Núñez visitará Old Trafford para enfrentar al Manchester United, desde las 11:30 horas (de Chile), por la jornada 2 en Premier League.

En síntesis

Marcelino Núñez brilló con un doblete y un golazo de mitad de cancha en triunfo del Ipswich Town .

brilló con un doblete y un golazo de mitad de cancha en triunfo del . Su DT Gary O’Neil confesó que en un principio creyó que rematar desde ahí era una mala decisión.

confesó que en un principio creyó que rematar desde ahí era una mala decisión. Pese a ello, el entrenador alabó la humildad, la inagotable energía y el gran nivel del chileno.