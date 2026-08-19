El nuevo jugador del Montreal reaccionó a la contingencia y en medio del estado de catástrofe en Tocopilla, ofreció su ayuda.

Alexis Sánchez vive un momento feliz en lo deportivo tras fichar en CF Montreal, pero también sufre en el ámbito personal por la emergencia que vive su tierra natal. Es que las lluvias y el aluvión en el norte siguen dejando consecuencias.

Tocopilla, de donde es oriundo el delantero, fue una de las zonas más afectadas en el país y su gente lo pasa mal. El aluvión provocó que las autoridades se movilizaran a la zona, siendo una de ellas el Presidente José Antonio Kast.

El mandatario viajó hasta la zona norte de Chile para seguir de cerca la situación de los tocopillanos y zonas aledañas. Alexis reaccionó a la contingencia y subió un post dedicaco al líder republicano y la zona de catástrofe.

Alexis le hace un llamado al Presidente Kast

“Confío en usted, Presidente”, posteó en una de sus historias de Instagram, Alexis Sánchez. Ahí se aprecia al mandatario viajando a la zona norte en medio de la emergencia por aluviones y lluvias.

“Si necesita ayuda, estoy disponible”, tecleó el Niño Maravilla, junto a emojis de un apretón de manos y la bandera chilena. Más allá de que nunca ha hecho pública su tendencia política, el bienestar de su gente motivó a Alexis al post.

El goleador histórico de la selección chilena es ídolo en Tocopilla, seguido por miles de niños. Es más, hace años se construyó una escultura para homenajear su leyenda en la zona.

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El Presidente José Antonio Kast declaró estado de catástrofe la zona de Tocopilla por el intenso temporal que azota a la zona. Alexis alista su debut en Montreal con un ojo en la zona, siempre pendiente de su gente en Chile.