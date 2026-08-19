El delantero podrá estar a disposición de Fernando Ortiz para el duelo del domingo en Ñuñoa, tras confirmarse el plan desde el combinado nacional.

Durante la vuelta a los entrenamientos en Colo Colo con miras a la edición 200 del Superclásico, una información se dio a conocer con rapidez y complicó la planificación del técnico Fernando Ortiz, pues una de sus jóvenes promesas, Felipe Raipán, no estaría a disposición.

Lo anterior, tras su convocatoria por parte de Ariel Leporati para los amistosos que la Selección Chilena Sub 16 sostendrá ante Canadá, el jueves 20 y domingo 23 en Quilín. Al atacante se sumaban Alonso Olguín y Bruno Torres, ambos para el microcíclo del combinado Sub 20.

Sin embargo, en los últimos minutos Colo Colo y Ortiz recibieron una positiva noticia. Según revela Radio ADN, el cuerpo técnico de La Roja liberará a Raipán tras el primer amistoso para que esté a disposición de cara al Superclásico bicentenario.

Raipán será opción en Colo Colo para Superclásico

A pesar de sus precoces 16 años, el oriundo de Pucón se ganó la confianza del Tano desde su debut en Copa Chile para el triunfo albo ante Recoleta en Santa Laura. Para mejor, devolvió este gesto con dos anotaciones, la más recordada ante Limache.

Si bien sufrió su primera expulsión como profesional con apenas tres minutos en cancha ante Unión Española, Raipán ya suma un total de 23 minutos en cinco juegos, además de ser constante hombre de alternativa en el primer equipo de Colo Colo.

Es verdad que al frente tiene a dos nombres importantes en el plantel como Javier Correa y Maximiliano Romero, pero cada vez que el juvenil entra en cancha genera lo que muchos hinchas albos definen en una palabra, que es “impredecible“.

ver también Felipe Raipán se pierde el Superclásico tras ser citado a La Roja Sub 16

¿Cuándo se juega el encuentro?

La edición 200 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo este domingo 23 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

En síntesis