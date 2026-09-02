El delantero detalló su rabia contra los periodistas que han hablado muchas cosas de su persona, por lo mismo ha respondido mal.

Javier Correa está en medio de la polémica luego de ser sancionado con dos fechas por parte del Tribunal de Disciplina, por sus gestos en el Superclásico donde Colo Colo venció por 2-1 a Universidad de Chile.

Una situación que se suma a una intervención que tuvo tras la victoria ante Audax Italiano, donde fue la figura del encuentro en el estadio Monumental, pero sólo emitió una breve comunicación: “Nada, fuimos muy inteligentes y ganamos, gracias. Chao“.

Por lo mismo, ahora explicó la rabia que tenía contra TNT Sports, por lo mismo no tenía la intención de hablar con el periodista Daniel Arrieta, asegurando que se dijeron muchas cosas de su persona.

Correa no quiso explayarse tras romperla ante Audax.

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Correa explica su enojo con la prensa en Colo Colo

Una nueva polémica creó Javier Correa, esta vez en el programa de YouTube de Arturo Vidal, donde tocó un desaire que tuvo con TNT Sports en el último partido con Colo Colo.

“A veces te agarran con pulsaciones y uno va enojado y contesta enojado… el otro día me preguntaron y fui inteligente y dije ‘ganamos y chao’. Qué más voy a decir, me hiciste pedazo toda la semana”, explicó Correa apuntando al periodista.

Pero no fue sólo la molestia con una persona, donde mandó un mensaje al panel del canal, dejando en claro que se habían metido con situaciones de su vida privada y eso no lo aguanta.

“Yo banco que me digan que soy mal jugador y todo, pero que digan que soy esquizofrénico… yo podría decir un montón de cosas, más en un programa que tiran tallas fuertes. Cuando hablan de lo personal tienen que conocer a la persona”, finalizó.

Mira sus declaraciones: