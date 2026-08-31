El técnico asegura que su discurso de luchar hasta el final "se mantiene" y habla del sacrificio de sus jugadores en la U.

Las críticas llueven en Universidad de Chile, luego de la derrota por 2-1 ante Universidad de Concepción por la fecha 21 de La Liga de Primera 2026, que incluso la hacen peligrar el puesto para el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago fue apuntado en la conferencia de prensa, teniendo en cuenta que mantiene su discurso de pelear el título hasta el final.

En ese sentido, le consultaron en qué queda luego de dos importantes derrotas por el torneo, donde el argentino interrumpió al periodista para responder rápido: “En lo mismo”.

Fernando Gago habla del compromiso de los jugadores de la U. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Gago asegura que mantiene el compromiso con la U

Fernando Gago es optimista y lo hace saber en Universidad de Chile, teniendo en cuenta los 16 puntos que lo separan de Colo Colo en la tabla de posiciones, manteniendo el discurso de pelear el título, el que no cambia por nada.

“Es el mismo y en lo mismo que veníamos haciendo desde hace dos semanas, que venimos con dos derrotas, de la misma identidad de juego, las mismas ganas de entrenar, el entusiasmo y por estos chicos que los veo con compromiso con la institución que es grandísima”, explicó Gago.

Pero, en la realidad, esto también complica el escenario en un objetivo más realista, que es pelear el Chile 2 a la Copa Libertadores, donde incluso el argentino asegura que no hay temor.

“¿Por qué? No entiendo… Primero tienen que alcanzar a la U, quedan un montón de partidos”, fue la respuesta para cerrar la intervención sobre las aspiraciones de la temporada.

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