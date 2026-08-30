Los azules tropezaron en su visita a Universidad de Concepción y ya no solo le facilitaron todavía más el trabajo al Cacique en la lucha con el título, sino que se complicaron con la opción de clasificar directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Universidad de Chile tuvo una amarga visita al Ester Roa en esta fecha 21 de la Liga de Primera 2026. Los azules cayeron por 2-1 ante Universidad de Concepción y se complicaron bastante en su lucha por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026.

Con goles de Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman (el descuento azul fue de Matías Zaldivia) el Campanil le propinó su segunda derrota al hilo al romántico viajero, que otra vez se quedó sin sumar puntos luego de caer la semana pasada ante Colo Colo en el Superclásico.

De esta manera, el equipo de Fernando Gago se quedó estancando con 36 puntos en el segundo lugar. No obstante, los azules podrían perder ese puesto si Universidad Católica vence a O’Higgins este lunes en el Claro Arena, ya que los cruzados los igualaran, pero con mejor diferencia de goles.

ver también No lo pueden creer en U. de Chile: el tiempo que será baja Igor Lichnovsky para Gago

Por su parte los dirigidos por Cristián “La Nona” Muñoz dieron un paso importantísimo en su lucha por mantener la categoría. El Campanil llegó a 22 puntos y superó a Cobresal en la parte baja, todavía con un partido pendiente por jugar.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido el sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

El próximo partido de Universidad de Concepción

Por su parte el Campanil se pondrá al día en un partido pendiente de la fecha 16 de la Liga de Primera 2026 ante Coquimbo este miércoles 2 de septiembre a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

ver también Mientras Octavio Rivero sufrió otra lesión en la U de Chile, el Gato Lucero vuelve a interesar a gigante de Argentina

En síntesis