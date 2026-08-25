Más de 100 deportistas se reunirán a los pies del Volcán Lonquimay en una nueva edición del SnowKite Fest.

La temporada de invierno 2026 sigue entregando panoramas para los amantes de la montaña. Las intensas nevadas registradas entre fines de julio y comienzos de agosto prepararon el escenario para una nueva edición del Rip Curl SnowKite Fest by PlanVital.

El evento se desarrollará entre el 27 y 30 de agosto en el centro de esquí Corralco, ubicado a los pies del Volcán Lonquimay, y reunirá a más de 100 deportistas provenientes de Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Perú.

La particularidad del snowkite está en combinar elementos del kitesurf con el snowboard o el esquí. Los participantes utilizan una vela impulsada por el viento para desplazarse sobre la nieve, dando vida a un espectáculo que también destaca por las numerosas velas de colores sobre la montaña.

SnowKite Fest aterriza en Corralco

Las novedades del SnowKite Fest 2026

Producido por Side One e impulsado por Felipe “Chepo” Pizarro y el deportista nacional Ariel Blaschke, el festival contará con actividades para distintos niveles.

Entre ellas aparecen clínicas de freeride para principiantes y avanzados, charlas de seguridad y competencias de freestyle y racing. Además, la Ram Rampage será la camioneta oficial de esta edición.

“El Snowkite es un festival que marcará la temporada de invierno 2026 en Chile, donde tendremos la mejor calidad de nieve de estos últimos años”, destacó Pizarro.

El organizador también explicó el crecimiento que ha tenido la disciplina: “El snowkite surge como una evolución del kitesurf, que es un deporte acuático y que se usa una vela para moverse sobre el agua. Llevado a la nieve, la recepción ha sido increíble”.

ver también El Rey del Park celebró dos décadas de adrenalina y freestyle en El Colorado

Un impulso para el turismo en La Araucanía

Más allá de la competencia, la organización apunta a generar un panorama familiar y potenciar el turismo en Malalcahuello y sus alrededores, aprovechando las condiciones naturales que ofrece la Región de La Araucanía.

Las personas interesadas en participar podrán realizar su inscripción mediante Side One y sus canales oficiales.

SnowKite Fest aterriza en Corralco

En resumen…